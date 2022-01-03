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В МДЦ «Артек» состоялся открытый праздничный «Забег обещаний»

В МДЦ «Артек» состоялся открытый праздничный «Забег обещаний»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:43 03.01.2022

Обещание, данное артековцами самим себе в новогоднюю ночь, из недосягаемой мечты может превратиться в реальность. Весь «Артек» в первый день Нового года впервые присоединился к Международной акции «Забег обещаний-2022», которая проходит в восьмой раз под флагом движения «I Love Running» и Движение «Вдохновители». Участники акции — артековцы 15 смены «Новогодняя сказка Артека» и сотрудники детского центра.

В МДЦ «Артек» состоялся открытый праздничный «Забег обещаний»

Приобщение детей к здоровому образу жизни – это давняя добрая традиция «Артека». Но сегодня все артековцы бегут не к финишу, а к исполнению своего желания. «Забег обещаний» объединил и вдохновил к действию ребят не только в «Артеке», в акции участвуют наши воспитанники по всей стране. Этот забег – хороший источник мотивации, а значит каждый ее участник становится немного ближе к своей мечте, – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, который поддержал артековцев и стал участником праздничного забега.

В МДЦ «Артек» состоялся открытый праздничный «Забег обещаний»

Как рассказала первый заместитель директора «Артека» Евгения Елисеева, основная идея события заключается в том, что нужно постараться не прийти первым, а поставить себе цель и понять, что каждый твой шаг приближает к ее достижению:

В забеге приняли участие все 1615 детей, которые сейчас находятся на смене в «Артеке». В рамках 15 смены «Новогодняя сказка Артека» проводятся события, посвященные постановке и достижению своих целей. Все события проходят в теплой семейной атмосфере, с учетом требований Роспотребнадзора. Каждый отряд в своем кругу встречал Новый год и отдельно участвовал в забеге.

В МДЦ «Артек» состоялся открытый праздничный «Забег обещаний»

Как и тысячи людей в разных городах России и по всему миру, артековцы пробежали символическую новогоднюю дистанцию 2022 метра. Каждый участник перед стартом записал на своем номере новогоднее обещание, и, чтобы подкрепить свои слова действием, вышел на пробежку ради своей мечты в классной компании.

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В МДЦ «Артек» состоялся открытый праздничный «Забег обещаний»

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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