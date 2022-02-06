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В МДЦ «Артек» создали специальные олимпийские фан-зоны

В МДЦ «Артек» создали специальные олимпийские фан-зоны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:44 06.02.2022

4 февраля, в день старта XXIV Зимних Олимпийских игр, в МДЦ «Артек» создали специальные фан-зоны, чтобы артековцы из разных регионов страны смогли посмотреть торжественную церемонию, которая прошла на стадионе «Птичье гнездо», в столице Китая.

В МДЦ «Артек» создали специальные олимпийские фан-зоны

С флагами России и «Артека» участники первой смены «Время лидеров» собрались в отрядных кругах, чтобы поддержать российских олимпийцев – все вместе они скандировали кричалки, пели песни. Множество эмоций у ребят вызвал выход представителей сборной России во время парада спортсменов. Дети увидели красочные творческие номера, церемонию зажжения олимпийского огня. Юные болельщики признаются, что открытие Олимпиады им очень понравилось, и они будут активно следить за выступлениями российских спортсменов во всех видах спорта.

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В МДЦ «Артек» создали специальные олимпийские фан-зоны

Артековцы первой смены 2022 года продолжают давнюю традицию поддержки наших олимпийцев. В 1956 году в преддверии XVI Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия) дети направили советским спортсменам телеграмму со словами поддержки. В ответ ребята получили письмо с благодарностью и посылку от олимпийцев. С тех пор в «Артеке» существует спортивный клуб «Олимпия», а дети активно поддерживают спортсменов, которые представляют нашу страну на соревнованиях.

В МДЦ «Артек» создали специальные олимпийские фан-зоны

В течение смены артековцы в фан-зонах смогут следить за выступлениями российских спортсменов.

В МДЦ «Артек» создали специальные олимпийские фан-зоны

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».


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