В МДЦ «Артек» стартовала 13 смена «От увлечения – к профессии»

12-13 ноября в Международном детском центре «Артек» стартовала 13-я смена «От увлечения – к профессии», которая перенесет артековцев в пространство профессиональных проб и встреч с интересными гостями, познакомит с классическими и современными профессиями. Более двух тысяч участников смены из разных регионов страны примут детские лагеря «Морской», «Янтарный», «Хрустальный», «Лазурный», «Кипарисный», «Речной». Смена продлится до 2-3 декабря.

Выбор профессии играет важную роль в жизни людей, ведь только тот, кто занимается интересным и важным для него делом, сможет добиться успеха! События смены помогут сформировать у ребят целостное представление о мире будущих, современных и классических профессий. «Артек» для каждого станет площадкой профессиональных проб и местом открытий. Постоянно познавать новое, пополнять копилку своих умений – это те важные навыки, которые школьники могут получить в детском центре, – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

На протяжении смены будет реализован профориентационный проект «Один день в профессии». Также артековцы совершат «Путешествие в город Профессий» – на территории детского центра развернется настоящий «Город-мастеров». Дети примут участие в тематической сессии «Сила в знании».

В рамках смены состоятся традиционный праздник сбора урожая оливок, спортивно-туристические соревнования «Артековский меридиан 2023». Одним из главных событий смены станет историко-литературная экспедиция «По следам «Молодой гвардии», посвященная подвигу антифашисткой подпольной комсомольской организации г. Краснодона «Молодая гвардия».

В тематический День Родины ребят ждет яркая, эмоционально насыщенная программа, в которую включен ряд мероприятий, в том числе от Движения Первых. 28 ноября в детских лагерях откроется «КИНОклуб», где состоится просмотр и обсуждение экранизации режиссером С. Герасимовым романа известного советского писателя А.Фадеева «Молодая гвардия».

В течение смены подвигу антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» в школе «Артека» посвятят сетевой образовательный модуль. Старшеклассники прочтут яркие страницы книги, сопоставят художественные и реальные образы героев, а затем выступят на круглом столе «Они в бессмертие ушли, оставшись вечно молодыми…».

Артековцы станут участниками Всероссийского проекта «Диалог с Героем», присоединятся к Всероссийским акциям «Письмо солдату», «Спасибо, учитель». 27 ноября в Севастополе, в театральном зале детского центра «Корсунь», дети увидят Рок-ораторию «Черный январь. Расстрелянная юность». В этот день в «Артеке» пройдет литературный вечер «Загляните в мамины глаза».

В Год педагога и наставника артековцы продолжат знакомиться с педагогическим наследием России. Ребята узнают о советском учёном в области педагогики, докторе педагогических наук, профессоре ЛГПУ Стале Анатольевиче Шмакове. Познакомятся с его основными трудами по разработке теории досуга молодёжи, педагогических основах, изучении игры как феномена культуры, концепции коллективной творческой деятельности школьников в сфере свободного времени.

Также в программе смены образовательная экскурсия на Мемориал жертвам фашизма «Концлагерь «Красный»; библиочасы, посвященные Дню матери; Всероссийский изобразительный диктант; встречи с гостями. Завершит смену 30 ноября вечер «Встреча перед расставанием». Впереди ребят ждет яркая, интересная и насыщенная смена, они с нетерпением ждут участие во всех активностях, которые для них подготовили в МДЦ «Артек».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».