В МДЦ «Артек» стартовала первая смена «Время лидеров»

20 января в Международном детском центре «Артек» началась первая смена 2022 года «Время лидеров», которая продлится до 10 февраля. Участниками смены стали 1592 школьника из разных регионов страны. Смена посвящена теме лидерства и направлена на развитие у детей способностей думать и действовать самостоятельно, не бояться принимать решения, брать на себя ответственность, вести за собой людей.

На протяжении почти века «Артек» дает детям навыки и знания в самых разных сферах, а приобретенный артековский опыт позволяет им добиться значительного успеха. Участники смены смогут реализовать свои способности и проявить себя на все 100%. Здесь у каждого будет возможность для развития, научиться работать над собой и на собственном примере убедиться, что лидером человека делают его поступки, качества и умения. Уверен, для многих ребят, побывавших в «Артеке», лидерство станет образом жизни, способом достижения успеха, – цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.

В рамках 1 смены:

27 января в ознаменование Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады в детском центре пройдет памятный вечер «Блокадный Ленинград – 900 дней мужества».

3 февраля школьники станут участниками круглого стола «Лидер в России во все времена: кто он?».

4 февраля состоится открытая дискуссия «Школьный курс физики: из XIX в XXI». Школьники и представители РОСАТОМА, Российского квантового центра, Национальной квантовой лаборатории, НИИ смогут обменяться мнениями по вопросу преподавания естественнонаучных дисциплин в школе на примере предмета «Физика», выявить текущие сложности в реализации образовательного процесса, с точки зрения содержания дисциплины, обсудить возможность наполнения школьной программы физикой XX и XXI веков и ответить на вопрос, как уже сейчас, в рамках действующей структуры учебных часов, предоставлять школьникам возможность получать современные знания, умения, навыки и компетенции в области квантовой физики. Также в этот день артековцы побывают на интерактивной лекции Алексея Федорова, физика-теоретика, руководителя лаборатории теории квантовых коммуникаций (Вошел в список Forbes Russia «30-до-30» в номинации «Наука»).

В преддверии Дня науки, 6-7 февраля, пройдет Фестиваль науки в «Артеке». Активности для школьников будут организованы Политехническим музеем, Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана, Российским движением школьников, научно-производственным предприятием «Е-НОТ» и другими партнерами детского центра. На научных мастер-классах и встречах ведущие ученые понятным и доступным языком расскажут детям, почему наука и изобретательство – это интересный и увлекательный процесс, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни. Организаторы площадок погрузят участников смены в виртуальную и дополненную реальность, развернут медицинскую и эко лаборатории, проведут соревнования роботов, зарядят положительной энергией и любовью к науке.

7 февраля состоится конкурс агитбригад «Время быть лидером». Участники смены подготовят театрализованное действие, которое популяризирует знания, убеждения в необходимости активной жизненной позиции человека.

К 70-летию со дня рождения артековки Нади Рушевой в детском центре будет организована выставка картин и театрализованная постановка «Немного о счастье».

Также в программе первой смены библиомарафон «Успешные люди любят читать!», посвященный дню рождения А.П. Гайдара и А.П. Чехова, дню памяти А.С. Пушкина; вечер памяти, приуроченный ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; выставка ко дню рождения архитектора «Артека» А.Т. Полянского; военно-спортивная игра «Зарница», легкоатлетические соревнования «Путь к ГТО».

В «Артеке» будет работать Артековское общество «Знание» — топовые эксперты в разных областях поделятся с ребятами своими знаниями и в ходе дискуссий услышат мнения артековцев о развитии настоящего и будущего. Среди гостей Генеральный директор «Первый ИТ Альянс», советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев; технологический предприниматель, нейрофизиолог, экономист Наталия Галкина; заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств Дмитрий Поликанов; основатель компаний Тренинг-Бутик, Best T&D Group, ASR, вице-президент Академии социальных технологий Марк Кукушкин и другие.

В течение смены школьники в эффективном командном взаимодействии будут развивать свои навыки креативного, аналитического, исследовательского и критического мышления, коммуникации и лидерские качества.

Справочно

Меры безопасности

В «Артеке» особое внимание уделяется безопасности и профилактике распространения вирусных инфекций. Перед заездом детей каждую смену проводится полная дезинфекция всех помещений Международного детского центра.

Для безопасности детей в пунктах отправки и прибытия (аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал) организован «Зеленый коридор». Продолжает действовать четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы «Артека» в Симферополе, по прибытии в детский лагерь и в медпунктах лагерей после распределения в отряды. Для усиления контроля за состоянием здоровья на заезде привлекается врач-инфекционист.

С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Министерства просвещения России антисептиками, а также информационными табличками оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации.

Как получить путевку в «Артек»

Путевки в Международный детский центр «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам Российской Федерации, а также тематическим партнерам детского центра.

С 2017 года распределение путевок в Артек происходит исключительно посредством автоматизированной информационной системы «Путевка».

За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано более 526 тысяч детей со всей России.

В МДЦ «Артек» зачисляются дети, обучающиеся в 5-11 классах, которым до окончания смены, на которую они направлены, не исполнилось 18 лет. В летний период (с июня по август) МДЦ «Артек» зачисляет на обучение детей с 8 полных лет до 17 лет включительно.

Для получения путевки ребенку необходимо выполнить три шага:

Пройти регистрацию на сайте артек.дети и заполнить профиль. Прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т.п.), полученные за последние 3 года. Подать заявку на планируемую смену, выбрав направление квоты: региональная (за счет средств федерального бюджета) или тематическая (за счет средств федерального бюджета).

Рейтинг заявки в АИС «Путевка» формируется в зависимости от количества достижений (максимальное количество — 10 наград и 10 прочих достижений), уровня проведения мероприятия (муниципальный, региональный, межрегиональный, всероссийский, международный) и коэффициента территориальной принадлежности (областной центр, город, поселок, деревня). На каждую смену «проходной балл» по квоте каждого региона Российской Федерации различный и зависит от рейтинга достижений кандидатов, претендующих на получение путевки в Центр.

Распределение путевок в АИС «Путевка» по квоте региона Российской Федерации в рамках выделенной квоты на определенную смену проходит автоматически с учетом наивысшего рейтинга заявки, гендерного признака, а в учебный период – с учетом класса обучения ребенка.

Распределение путевок в АИС «Путевка» по квоте тематического партнера в рамках выделенной квоты на определенную смену проходит в соответствии с положением о конкурсной процедуре отбора детей каждого тематического партнера Центра.

Таким образом, обеспечиваются равные возможности для всех детей претендовать на получение путевки в Центр независимо от количества проводимых в регионе конкурсов, социального статуса родителей или других показателей в соответствии с региональной образовательной политикой.

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