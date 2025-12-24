В МДЦ «Артек» завершается строительство нового корпуса для вожатых

В корпусе для проживания вожатых, который возводится на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму, завершаются строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В Международном детском центре «Артек» завершается строительство нового шестиэтажного корпуса «Вожатый-2», который рассчитан на 400 мест. Его общая площадь превышает 12 тыс. кв. метров. В здании будут созданы комфортные условия для проживания и отдыха сотрудников: жилые комнаты, универсальные учебные классы, коворкинги, рекреационные зоны, а также все необходимые бытовые помещения. В настоящее время на объекте завершаются работы по чистовой отделке помещений, пусконаладочные работы систем инженерного оснащения корпуса и благоустройство территории. Для ускорения строительства также применяются современные модульные технологии. Сейчас готовность корпуса составляет более 95%, — сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В пресс-службе компании добавили, что корпус предназначен для проживания вожатых, педагогов и слушателей Школы педагогических работников. Возведение объекта связано с планами по открытию нового детского лагеря «Солнечный» на 1000 детей, что потребует привлечения дополнительных кадров.

Вожатый в “Артеке” — это не просто сопровождающий, а ключевая фигура, создающая атмосферу смены. Его пример, ценности и отношение к жизни становятся для ребенка самой важной моделью поведения. Поэтому наша первостепенная задача — создать для вожатых, приезжающих со всей России, максимально комфортные условия для жизни и профессионального роста, — подчеркнул директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

В новом корпусе разместят 145 жилых комнат, медиатеку с доступом к библиотечному фонду, учебные и компьютерные классы, а также просторные рекреационные зоны.

Возведение и реконструкция объектов капитального строительства МДЦ «Артек» проводятся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

