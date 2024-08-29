В Международном детском центре «Артек» завершилась 9 смена «Солнце, Море и Артек». Более трех тысяч детей из 87 регионов России и 22 зарубежных государств в прощальный вечер собрались на «Артек-Арене» и стали участниками музыкального спектакля по мотивам народной сказки «Федул и Меланья».

2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Традиционно каждую смену в «Артеке» тематике года посвящены различные события. Дети из России и зарубежных государств обсуждают важность сохранения семейных ценностей, делятся историями и традициями своих семей.

В духе тематики года состоялась и традиционная «Встреча перед расставанием». Артековцы увидели музыкальный спектакль по мотивам народной сказки «Федул и Меланья». Это история о том, как муж и жена решили поменяться своими хозяйскими обязанностями: Федул остался в избе домовничать, а Меланья на пашню поехала.

Артековцы внимательно следили за развитием событий и за тем, как главные герои понимали, насколько важны любовь и взаимопонимание, ведь в семье, где нет согласия, добра не бывает. Дети не только следили за развитием спектакля, но и были его активными участниками. Ребята подпевали, переживали за главных героев и радовались счастливому завершению истории. А любимые песни, яркое световое и музыкально оформление подарили самые яркие эмоции ребятам.

По традиции на торжественной церемонии наградили победителей конкурса «Звезда Артека». Обладателями знака общественного признания «Звезда Артека» в 9-ю смену 2024 года стали артековцы: Ксения Лягина, Республика Карелия, г. Петрозаводск (д/л «Озерный»); Александр Петров, Республика Адыгея, г. Майкоп (д/л «Лазурный»); Виктория Бутенко, Запорожская область, г. Мелитополь (д/л «Янтарный»); Спартак Сорокин, г. Москва (д/л «Лесной»); Елена Радевкина, Тверская область, г. Тверь (д/л «Морской»); Владислав Божко, Челябинская область, г. Магнитогорск (д/л «Полевой»); Татьяна Кривошеева, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск (д/л «Речной»); Джейд Жад Альберт, Ливан, г. Бейрут (д/л «Хрустальный); Марина Гриднева Калужская обл., г. Сухиничи (д/л «Кипарисный»).

9 смена в «Артеке» была наполнена яркими эмоциями и интересными событиями. Ребята приняли участие в торжествах, посвященных Дню Государственного Флага Российской Федерации, встретились с участниками СВО и другими почетными гостями, поучаствовали в различных творческих, спортивных активностях. Дети уверены, что запомнят смену на всю жизнь.

В завершении церемонии закрытия смены ребята попрощались с детским центром, а мальчики подарили девочкам розы в знак дружбы.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек»

Просмотры: 1