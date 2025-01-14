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В МДЦ "Артек" завершилась реконструкция объектов детского лагеря «Кипарисный»
фото: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

В МДЦ «Артек» завершилась реконструкция объектов детского лагеря «Кипарисный»

Опубликовал: КрымPRESS в Артек 17:12 14.01.2025

В Крыму на территории лагеря «Кипарисный» Международного детского центра «Артек» завершилась реконструкция объектов. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

В Артеке успешно завершилась реконструкция ряда объектов детского лагеря «Кипарисный». Среди них здание молочной кухни, которое строители преобразовали в медицинский блок. Помимо этого, специалисты комплексно благоустроили прилегающую территорию. Там обустроены прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт для комфортного передвижения по лагерю. Также создан декоративный пруд, а озелененные территории оборудованы автоматической системой полива. Общая площадь парковой зоны лагеря «Кипарисный» составляет более 90 тыс. кв. метров, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что заключение о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации получено 10 января 2025 года.

Ранее в детском лагере «Кипарисный» был реконструирован спальный корпус площадью более 750 кв. метров. Он предназначен для временного проживания более 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Помимо этого, в Артеке ведется строительство объектов на территории лагеря «Солнечный». Один из самых масштабных – центр инновационно-образовательных технологий общей площадью свыше 20 тыс. кв. метров. В новом комплексе смогут проходить обучение более 1000 детей одновременно.

Объекты реализуются в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

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