В мечетях Крыма проходят молебны в память о жертвах бесланской трагедии и терактов

3 сентября в Симферополе состоялась молодёжная акция «Дети Беслана» (в память о трагических событиях начала сентября 2004 года, когда террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия). В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников — преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы — в тяжелейших условиях). В Симферополе акция проходит уже в пятый раз, а проводить её предложили студенты медицинской академии. И теперь каждый год к ним присоединяются те, кто учатся в других колледжах и Крымском Федеральном университете.

Спасение человечества от жестокости, приводящей к терроризму, только в духовности, в морально-нравственном, культурном воспитании поколений. Во взаимоуважении и взаимопонимании. Сегодня мы собрались с вами почтить память жертв террористических актов, которые унесли и уносят жизни десятки, сотни и тысяч ни в чем неповинных людей. И самое страшное, когда теракты направлены против детей, когда в них гибнут дети. Позвольте мне от имени муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева, от Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, от крымских мусульман выразить свою солидарность в борьбе с терроризмом и призвать народы делать все, чтобы не допустить такого явления, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма заместителя Муфтия Крыма Раима Гафарова.

4 сентября в мечетях Крыма проходят молебен в память о жертвах бесланской трагедии и террористических актов.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма