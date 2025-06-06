В Мечетях Крыма прошёл праздничный намаз

Главным местом для мусульман Крыма стала Соборная мечеть в Симферополе, где байрам-намаз (праздничную молитву) провёл Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев. На праздничный намаз съехались мусульмане со всех регионов Крыма.
Духовный лидер мусульман Крыма в своей речи он призвал мусульман Крыма к единству и знанию своей религии.
источник: пресс-служба ДУМК
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