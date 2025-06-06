В Мечетях Крыма прошёл праздничный намаз

Узнайте больше: В Симеизе состоялась Всероссийская акция «Ложка для солдата»

Во всех мечетях Крыма были совершены праздничные намазы по случаю празднования Курбан-Байрама.

Во всех мечетях Крыма были совершены праздничные намазы по случаю празднования Курбан-Байрама.

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