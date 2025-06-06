Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Мечетях Крыма прошёл праздничный намаз
Новости Республики
В Мечетях Крыма прошёл праздничный намаз
фото: пресс-служба ДУМК

В Мечетях Крыма прошёл праздничный намаз

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:03 06.06.2025

Во всех мечетях Крыма были совершены праздничные намазы по случаю празднования Курбан-Байрама.

Главным местом для мусульман Крыма стала Соборная мечеть в Симферополе, где байрам-намаз (праздничную молитву) провёл Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев. На праздничный намаз съехались мусульмане со всех регионов Крыма.

Узнайте больше:  В Симеизе состоялась Всероссийская акция «Ложка для солдата»

Духовный лидер мусульман Крыма в своей речи он призвал мусульман Крыма к единству и знанию своей религии.

источник: пресс-служба ДУМК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: религии Крыма

религии Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.