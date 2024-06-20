В медорганизациях Крыма продолжается проведение диспансеризации и профилактических медосмотров

В медорганизациях Крыма продолжаются комплексные медицинские обследования — диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения, предусмотренные в рамках выполнения целевых показателей по реализации национального проекта «Здравоохранение».

С начала 2024 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 536 015 человек, что составило 28% от численности населения Республики Крым. Кроме того, проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних – за текущий год обследовано 176 700 несовершеннолетних, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

По правилам проведения диспансеризации, в возрасте с 18 до 39 лет её нужно проходить раз в три года, а с 40 лет — каждый год. Для того чтобы проверить состояние своего здоровья, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, работы или учебы к своему участковому терапевту. Записаться в поликлинику можно очно в регистратуре по паспорту и полису ОМС, по телефону или через «Госуслуги». Полный перечень проводимых исследований зависит от пола, возраста человека, наличия хронических заболеваний и выявленных патологий.

В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года. Все остальные могут пройти профилактический осмотр. Каждый, кто прошел диспансеризацию, получает паспорт здоровья, в который вносят заключения и рекомендации по результатам обследований.

Медицинские обследования направлены на своевременное выявление наиболее распространенных заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных. Кроме того, продолжается углубленная диспансеризация для граждан переболевших в средней и тяжелой форме новой коронавирусной инфекцией. На углубленную диспансеризацию приглашаются крымчане, которые переболели новой коронавирусной инфекцией даже без лабораторно подтвержденного диагноза.

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