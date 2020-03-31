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Аэропорт Симферополя станет международным де-факто. К лету заработает воздушная линия с Ереваном
Фото: ФБ

В Международном аэропорту «Симферополь» прогнозируют сокращение частоты полётов в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Аэропорты Крыма 18:30 31.03.2020

В Международном аэропорту «Симферополь» отмечают: частота полетов в начале апреля на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции рекордно сократится.

Так, только в период с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилет и вылет. Значительное сокращение рейсов прогнозируется в течение всего апреля 2020 года и далее. Сокращение количества рейсов связано с резким падением пассажиропотока в аэропорту Симферополь. При сохранении наблюдающейся отрицательной динамики, в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь может снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% (около 170 тыс. пассажиров) и более, — озвучивают прогноз в пресс-службе аэропорта.

По данным Международной ассоциации аэропортов, общее снижение объемов перевозок в 33 крупнейших аэропортах России на 30 марта составило 70%.

В Международном аэропорту "Симферополь" прогнозируют сокращение частоты полётов в Крым

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