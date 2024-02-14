В Международном детском центре завершилась первая смена «Артек» – в новый век»

В Международном детском центре завершилась 1 смена «Артек» – в новый век». Почти две тысячи школьников из всех регионов страны стали участниками музыкально-поэтической постановки, посвященной силе слова, которая может изменить мир вокруг нас. Гостями события стали глава регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и участник специальной военной операции.

Вместе ребята исполнили Гимн Российской Федерации. На традиционной «Встрече перед расставанием» артековцы стали участниками музыкально-поэтической постановки «Слова».

Слова бывают самыми разными: теплыми, холодными, короткими, растяжными, громкими, тихими… Но самое главное – это сила слова, которая способна изменить мир вокруг нас. Именно этому было посвящено представление. Красочное световое и звуковое оформление, любимые песни, игра артековских актеров – все это сделало «Встречу перед расставанием» незабываемым событием для каждого ребенка.

Гостями «Встречи перед расставанием» стали глава регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и участник специальной военной операции.

Очень приятно сегодня быть вместе с вами. Уверена, в «Артеке» вы зарядились энергией, прожили маленькую артековскую жизнь. И каждый увезет в свои города только положительные эмоции. Важно, что мы сделали с вами очень много для поддержи участников специальной военной операции. Сегодня была замечательная постановка, посвященная словам. Мы с вами написали много писем, отправили самые добрые слова нашим защитникам. Это очень важно, – сказала детям Алла Вертинская.

Если говорит о словах, в моей жизни есть два самых главных и важных слова. Это семья и Родина. Я с гордостью и честью проношу эти слова через всю свою жизнь. Очень хочу, чтобы вы, наши дети, тоже поняли, насколько важны семья и Родина. Спасибо вам за поддержку, – обратился к артековцам участник СВО.

По традиции состоялось вручение главной награды детского центра – знака общественного признания «Звезда Артека». По итогам 1 смены 2024 года за высокие личные достижения, успешное участие в программах лагеря, уважение сверстников и артековского сообщества «Звездами Артека» стали: Алан Казиев, город Тверь (д/л «Кипарисный»); Ильяс Сультеев, город Казань (д/л «Лазурный»); Даниэль Лифанов, город Казань (д/л «Морской»); Андрей Киреев, город Екатеринбург (д/л «Речной»); Полина Беляева, город Челябинск (д/л «Хрустальный); Мухаммадикбол Рахимов, город Пенза (д/л «Янтарный»).

Прощальная церемония завершилась трогательной артековской традицией: мальчики подарили девочкам розы в знак дружбы. Ребята пообещали своим новым друзьям быть достойными звания артековца и хранить дружбу, обретенную в Стране Детства.

В первую смену артековцы приняли участие в событиях, посвященных Году семьи. Прошли отрядные вечера «С семьи начинается Родина», поэтическая мозаика «Давайте семейные ценности чтить». Дети создали медиапроекты «Семейные традиции». Также ребята поучаствовали в событиях, посвященных 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, а также Дню российской науки и 300-летию со дня основания Российской академии наук.

Среди значимых событий смены: праздник спорта «Чемпионат артековских рекордов»; открытие выставки творческих работ, посвященных Наде Рушевой; литературная акция «Давайте Пушкина читать». Ребята посетили город-герой Севастополь, побывали в известных на весь мир дворцах Крыма, получили множество знаний и впечатлений.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».