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В МФЦ Севастополя введены новые услуги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 22.05.2020

В МФЦ Севастополя расширили перечень региональных государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Теперь севастопольцы имеют возможность через МФЦ оформить материнский капитал, социальную доплату к пенсии, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также оформить назначение опеки (попечительства) по заявлению родителей, и получить разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта, на территории города Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления информатизации и связи Александру Осипову.

Напомним, многофункциональный центр возобновил свою работу, выйдя из режима самоизоляции, с 6 мая. Сейчас идет обслуживание только по предварительной записи.

С сегодняшнего дня для предварительной записи был также открыт портал МФЦ, и теперь на прием к специалистам можно записаться в электронном виде. Кроме того, изменился график работы МФЦ – теперь все отделения работают с 8.00 до 20.00, 7 дней в неделю.

В МФЦ Севастополя введены новые услуги

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