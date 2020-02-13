В МФЦ Севастополя введены новые услуги

В севастопольских МФЦ расширен перечень услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Теперь севастопольцы имеют возможность через МФЦ получить разъяснение результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, а также назначение выплаты компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На данный момент перечень услуг, предоставляемых в МФЦ в Севастополе, составляет 176 позиций, из них 101 – это региональная услуга.