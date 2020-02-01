В микрорайне Исмаил-Бей в Евпатории выявили несанкционированные свалки

Несанкционированные свалки в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории выявили государственные инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В ходе проведения рейдового обследования земельных участков в данном микрорайоне Евпатории управлением экологического надзора Западно-Крымского региона Минприроды Крыма установлено 5 фактов несанкционированного складирования отходов производства и потребления общей площадью 3144 кв.м., — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками Минприроды Крыма, уверяют в ведомстве, будут приняты исчерпывающие меры по установлению виновных лиц и привлечению их к административной ответственности, а также по устранению выявленных нарушений:

Напоминаем, что с целью оперативного реагирования на нарушения требований природоохранного законодательства в Минприроды Крыма работает телефонная «горячая линия» (3652) 51-39-94. Также обращаем внимание, что фото- и видеофиксация нарушений имеют ключевое значение при привлечении виновных лиц к ответственности.

СПРАВКА: Часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК