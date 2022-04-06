В Минобороны РФ сообщили о срыве обмена военнопленными, возложив вину на украинскую сторону

Запланированный на 6 апреля обмен военнопленными сорван украинской стороной, сообщили в Минобороны РФ. Украина отвергла список своих военнослужащих для обмена без объяснения причин.

Киев на протяжении длительного времени срывает обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной, — сказал он.

По данным штаба, первоначальный список заявленных к обмену состоял из 251 военнослужащего. В течение суток украинская сторона неоднократно уточняла его и сокращала количество военнопленных. Утром 6 апреля итоговый вариант списка в количестве только 38 человек был отвергнут без объяснения причин.

Уточняется, что подготовка украинских военнопленных в равнозначном количестве была проведена РФ в полном объеме, включая их доставку в пункт для обмена. Штаб предполагает, что договоренность нарушена из-за угрозы жизни и здоровью удерживаемых Украиной лиц.

Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке. Кроме того, достоверно установлено, что к ним применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети Интернет и СМИ, — поясняется в заявлении.

Ведомство обратилось к международным организациям, а также руководству стран, которые активно оказывают гуманитарную поддержку Украине, а именно Германии, Турции и Франции, оказать давление на украинские власти для обеспечения доступа представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к российским военнопленным.

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