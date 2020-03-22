В Минприроды Крыма действует режим ограниченного доступа

Режим ограниченного доступа в Минприроды Крыма введён с 20 марта 2020 года. Действовать будет до особого распоряжения.

Такое решение принято в соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», поручением Главы Республики Крым от 19.03.2020. № 1/01-32/1695, рекомендациями Роспотребнадзора «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (GOVID-19)», методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и в связи с проведением мероприятий по профилактике коронавируса в Республике Крым и Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также приостановлен личный прием граждан руководством Министерства, структурными подразделениями Министерства и нарочный прием документации.

Документы и обращения в Минприроды Крыма можно направлять по Почте Крыма, России, по электронной почте, на официальный адрес Минприроды Крыма mp@meco.rk.gov.ru, а также посредством Интернет-приемной для формирования обращений граждан: http://uslugi.rk.gov.ru/

Для получения консультаций от структурных подразделений Минприроды Крыма можно воспользоваться телефонным справочником https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/21.