В минтрансе Крыма назвали самые распространенные при ремонте дорог нарушения в Симферополе

Министерство транспорта Крыма подытожило ряд рейдовых проверок в Симферополе. Названы самые распространенные нарушения при ремонте дорог и благоустройстве территорий.

Из самых распространенных нарушений: нет журнала производства работ, журнала входного контроля, отсутствуют паспорт объекта, пикетажные столбики, а также не выполнено кронирование деревьев. Нарушителям будут выданы предписания, — рассказал министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

По поручению министра, на ул. Белой администрации Симферополя необходимо организовать работу по кронированию деревьев, а также замене и переносу 6 опор сетевых организации.

На ул. Ухтомского сейчас регулируют высоту крышек колодцев для дальнейшего устройства верхнего слоя покрытия. При устройстве выравнивающего слоя было выявлено два места прорыва водопровода. Они ликвидированы профильным предприятием. В связи с этим, срок окончания производства работ смещается на 18 августа 2020 г.

Согласно плану, 20 августа на ул. Битакской рабочие должны выйти на объект. Сейчас демонтирован бортовой камень, ведется восстановление пикетажа трассы, производится геодезическая съёмка.

Отметим, что на ул. Мичурина, Автомагистральная, Проездная, а также на пер. Багажный установлены паспорта объектов.

При этом на большинстве ремонтируемых улиц в крымской столице ознакомительных стендов нет.

Министерством транспорта будет направлено соответствующее предписание Заказчику (ГКУ РК «Служба автомобильных дорог») на установку паспорта объекта на каждой ремонтируемой улице, ремонт которой осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметили в минтрансе РК.

Напомним, что проезд к кладбищу Абдал, а также ул. Парковой сейчас находятся на финальной стадии ремонта. Как заверили в министерстве транспорта, они будут сданы в эксплуатацию после подготовки соответствующих документов.