В минтрансе Крыма рассказали, как идет ремонт автодороги «Черноморское – Воинка – Чернышево»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Черноморское – Воинка – Чернышево», протяженностью около 3,5 км. Заказчиком выступает «Служба автомобильных дорог Крыма».

На сегодняшний день завершены работы по частичной замене дорожного основания. Вскоре дорожники приступят к ремонтно−восстановительным работам дорожного полотна, — сообщили в минтрансе РК.

Отметим, что в 2023 году в Республике Крым в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 15 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью около 161 км. На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах.

За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Республике Крым отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 801,154 км (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог). С момента старта проекта доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в 2 раза.