В Минздраве РФ заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на круглом столе «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы».

У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, число этих пациентов ежедневно увеличивается, — сказал чиновник.

Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны коронавируса.

По словам Камкина, министерство вместе с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос достаточного количества инфекционных коек на этот случай.

Он также отметил, что, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, существенного снижения объемов помощи пациентам не видно, а по некоторым регионам даже был рост, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями.

Всего в России за время пандемии COVID-19 диагностировали у 449 834 человек, более 212 тысяч поправились, 5 528 человек скончались от заболевания (за последние сутки – 144).

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции нового типа в России за сутки выросло на 8 726, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.Больше всего новых заболевших в Москве – 1 855. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,83. В России коэффициент равняется 0,98.

По материалам: РИА Новости, «Интерфакс» и ТАСС.