В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

В городах Крыма молодежь ярко отмечает День России. Проходят акции, творческие выступления, флэшмобы.

На центральных улицах Симферополя Волонтёры Победы и активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили жителей и гостей города с Днём России. Ребята раздают флажки и ленты в цветах триколора.

А также листовки с историей государственного флага и схемой как правильно повязать ленточку-триколор.

К Всероссийской акции «Окна России» присоединились КИПУ имени Февзи Якубова и молодежный совет Феодосии.

В Ялте молодогвардейцы раздавали всем желающим ленточки-триколоры, яркие наклейки и шарики с символами нашей Родины!

Пусть в наших сердцах всегда горит огонь любви к Родине, а наша страна будет сильной, процветающей и единой, — желают участники акции.

Фото: Госкоммолодежи РК.