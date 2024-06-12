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В моем сердце триколор! Молодежь отмечает День России

В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:29 12.06.2024

В городах Крыма молодежь ярко отмечает День России. Проходят акции, творческие выступления, флэшмобы.

В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

На центральных улицах Симферополя Волонтёры Победы и активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили жителей и гостей города с Днём России. Ребята раздают флажки и ленты в цветах триколора.

В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

А также листовки с историей государственного флага и схемой как правильно повязать ленточку-триколор.

В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

К Всероссийской акции «Окна России» присоединились КИПУ имени Февзи Якубова и молодежный совет Феодосии.

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В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

В Ялте молодогвардейцы раздавали всем желающим ленточки-триколоры, яркие наклейки и шарики с символами нашей Родины!

В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

Пусть в наших сердцах всегда горит огонь любви к Родине, а наша страна будет сильной, процветающей и единой, — желают участники акции.

В моем сердце триколор! Молодежь Крыма отмечает День России

Фото: Госкоммолодежи РК.

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