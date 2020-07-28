В морской воде у берегов Крыма коронавируса нет. Да и «вспышки» заболевания тоже нет

Но предупредительные меры предпринимаются.

Даже июльский миллион туристов на полуостров не привел «вспышке» заболеваний коронавирусной инфекцией в Крыму. Ежедневные 20-30 заболевших – показатель минимальный по России. Об этом рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Любая миграция может привести к изменению эпидемиологической ситуации. Но, тем не менее, посмотрите на цифры заболеваемости в Крыму и Севастополе и других регионах. У нас показатель заболеваемости и по Крыму, и по Севастополю значительно ниже. Да, есть незначительное увеличение, но мы взрывного всплеска заболеваемости сегодня не фиксируем, – рассказала Пеньковская.

По ее словам,63% из всех подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – это не обратившиеся за медицинской помощью люди, а выявленные в результате обследования и проведения эпидрасследования в зафиксированных очагах заболевания.

У нас нет крупных очагов, у нас нет вспышек в организованных коллективах, у нас нет вспышек в лечебно-профилактических учреждениях, – заявила Пеньковская.

Еще одна хорошая новость – у берегов Крыма морскую воду (а также воду в бассейнах и аквапарках) постоянно проверяют на наличие возбудителя коронавирусной инфекции. Результаты проб – отрицательные.

Однако власти заявляют о необходимости постоянного контроля за эпидемиологической обстановкой в городах и районах Крыма для недопущения ее дестабилизации.

Ответственность глав городов и районов состоит в особом усиленном контроле за соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Особое внимание следует уделить курортным регионам в связи с увеличением числа туристов и гостей полуострова в летний период, — подчеркнула вице-премьер РК Елена Романовская.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует жителям полуострова, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции соблюдать режим дистанцирования, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места, без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь на общественном транспорте — соблюдайте социальную дистанцию не менее 2 метров.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1 148 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 561 человек, в стационарах находятся 531 человек, изолировано в обсерваторы – 56 человек.

Всего в Крыму выявлено 1139 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 264 человека, выписано с выздоровлением — 841.