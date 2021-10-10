Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

crimeapress_news

реклама в крыму
В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:22 10.10.2021

11 октября 2021 года на площадке ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.

Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:

  • укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;
  • сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;
  • развитие в гражданском обществе социальной солидарности;
  • воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Основные форматы работы мероприятия:
1.  Открытый урок.
2.  Проектная мастерская.
3.  Мастер-класс.
4.  Семинар.
5.  Стратегическая сессия.

В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.

Участие в мероприятии: очное и бесплатное.

Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.

Регистрация на мероприятие: доступна на сайте – https://rus.life/#events.

Подробнее о мероприятии:
https://www.youtube.com/channel/UCITYhyHc_4YrpcCF1a0r4Lg/videos

Место проведения мероприятия: ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет»

Время: с 10:00 до 17:00.

Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.

В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.