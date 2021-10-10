В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

11 октября 2021 года на площадке ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.
Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.
Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:
- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;
- сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;
- развитие в гражданском обществе социальной солидарности;
- воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.
К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.
Основные форматы работы мероприятия:
1. Открытый урок.
2. Проектная мастерская.
3. Мастер-класс.
4. Семинар.
5. Стратегическая сессия.
В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.
Участие в мероприятии: очное и бесплатное.
Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.
Регистрация на мероприятие: доступна на сайте – https://rus.life/#events.
Подробнее о мероприятии:
https://www.youtube.com/channel/UCITYhyHc_4YrpcCF1a0r4Lg/videos
Место проведения мероприятия: ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет»
Время: с 10:00 до 17:00.
Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.
Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.
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