В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

11 октября 2021 года на площадке ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.

Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;

сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;

развитие в гражданском обществе социальной солидарности;

воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Основные форматы работы мероприятия:

1. Открытый урок.

2. Проектная мастерская.

3. Мастер-класс.

4. Семинар.

5. Стратегическая сессия.

В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.

Участие в мероприятии: очное и бесплатное.

Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.

Регистрация на мероприятие: доступна на сайте – https://rus.life/#events.

Подробнее о мероприятии:

https://www.youtube.com/channel/UCITYhyHc_4YrpcCF1a0r4Lg/videos

Место проведения мероприятия: ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет»

Время: с 10:00 до 17:00.

Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.