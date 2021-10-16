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В Москве определили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства

В Москве определили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:22 16.10.2021

14-15 октября 2021 года в Москве прошел очный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди управленческих кадров в системе дошкольного образования.

Организатор конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации.

Оператор конкурса – ООО «МИК».

Участниками конкурса стали 450 руководителей и специалистов системы дошкольного образования  из 47 регионов страны.

В Москве определили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Конкурс был нацелен на выявление лучших практик управления в системе дошкольного образования, тиражирование опыта внедрения инноваций и повышение эффективности процесса достижения целевых ориентиров государства в указанной сфере. Заявки принимались от руководителей дошкольных образовательных организаций и специалистов органов управления в сфере дошкольного образования, которые ранее успешно прошли курсы повышения квалификации по развитию профессиональных компетенций. Участники состязались в трех номинациях: «Обеспечение доступности дошкольного образования», «Кадровое обеспечение управленческого состава дошкольного образования», «Повышение качества дошкольного образования». Специалисты поделились управленческим опытом, ознакомились с наработками коллег, а также получили новые компетенции.

В Москве определили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Первый этап конкурса проходил в дистанционном формате с 20 августа по 27 сентября, а очный состоялся в Москве 14-15 октября (гостиница «Измайлово»). Участниками очного этапа стали 90 авторов лучших конкурсных работ, отобранных жюри. Финалисты представили конкурсные работы в формате коротких презентаций. Победителями конкурса стали 12 участников, предоставившие актуальные и интересные работы по каждой номинации.

После подведения итогов конкурса прошли церемония награждения победителей, которая транслировалась  на интернет-портале https://sdo.mik2.ru/competition.

Победители конкурса, члены жюри и гости конкурса приняли участие в пресс-конференция.

Завершился финал насыщенной культурной программой.

Проведение конкурса будет способствовать повышению качества дошкольного образования, активизации обмена управленческим опытом, поддержке  эффективных руководителей, а также профессиональному росту специалистов системы дошкольного образования.

По мнению участников конкурса,  подобные мероприятия являются эффективным механизмом стимулирования развития профессиональных компетенций и творческого потенциала управленческих кадров системы дошкольного образования.

В Москве определили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства

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