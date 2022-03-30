В Москве прокомментировали итоги стамбульского раунда переговоров России и Украины. Про Крым тоже сказали

Кремль не отмечает серьезных прорывов в переговорах с Киевом.

Москва не может констатировать что-то сильно многообещающее и какие-то прорывы в переговорах РФ и Украины, предстоит еще весьма длительная работа. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об итогах стамбульского раунда переговоров России и Украины.

Первое: мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать. Второе: позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор, — сказал представитель Кремля. — В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа.

На вопрос, планируется ли у Президента России Владимира Путина разговор с Мединским по поводу состоявшихся накануне переговоров делегаций в Стамбуле, Песков ответил риторически:

А вы как представляете себе? Вы представляете, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать Президенту?

Представитель Кремля не стал комментировать нюансы прошедших переговоров, в частности предложения Киева о перечне стран — гарантов возможного соглашения, а также о решении вопроса Крыма и Донбасса невоенным путем.

Мы не будем вторгаться в Крым, это часть РФ, — иронически ответил на это Песков. — По нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено.

Интересно, что тезис о том, что стамбульский раунд не дал ничего нового, косвенно подтвердил и президент Украины. Накануне Зеленский выложил в Сеть очередное «обращение к нации». Он, в частности заявил, что в вопросах территориальной целостности «никаких компромиссов с Россией быть не может». То есть, и Крым и Донбасс, по мнению Киева, должны «остаться украинскими». При этом офис Зеленского планирует продолжать переговоры с Россией. Ну не шизофрения, а? В одном абзаце аннулировать смысл переговоров и сказать об их «продолжении»…

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