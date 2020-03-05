В Москве прошла встреча Клуба инвесторов Республики Крым

Заседание Клуба инвесторов Республики Крым прошло в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития РК.

Участники заседания обсудили инвестиционный потенциал Республики, о том в какие направления инвестировать, а также про льготы и преференции в виде свободной экономической зоны. Также поговорили и об особенностях получения земельных участков без проведения торгов, — говорится в сообщении КРРРК.

Уточняется, что благоприятный инвестиционный климат в регионе создает условия для реализации 182 инвестиционных соглашений с заявленным общим объемом инвестиций 148,8 млрд. рублей, в рамках которых планируется создание порядка 13,2 тысяч рабочих мест.

Участникам встречи презентовали второй выпуск журнала «Инвестируй в Крым». В деловом журнале читатели могут узнать свежие-бизнес новости, актуальные комментарии к законодательству, а также интересные варианты для бизнеса.

В мероприятии приняли участие вице-премьер — постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов, председатель Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета РК Юрий Мигаль, министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко, первый заместитель министра экономического развития РК Анушаван Агаджанян, генеральный директор КРРК Наиль Габбасов и другие эксперты.