В Муфтияте Крыма подвели итоги деятельности за 2023 год

Централизованная Религиозная Организация Духовное Управление Мусульман Республики Крыма и города Севастополь (Таврический Муфтият) – Муфтият Крыма, – это орган мусульман Крыма, непрерывно функционирующий в Крыму с 1991 г., являющийся правопреемником Таврического магометанского управления и духовным наследником суннитской ханефитской традиции, издревле присущей мусульманам Крыма.

Миссия Муфтията Крыма – возрождение Ислама в Крыму, религиозно-культурное просвещение, сохранение традиционного понимания Ислама и развитие духовности мусульман нашего региона. Муфтият Крыма ставит целью объединение мусульман Крыма вокруг изучения религии Ислам и традиционной религиозной практики.

Осуществляя свою деятельность в указанном направлении, Духовное управление мусульман Крыма подводит итоги 2023 года и освещает основные направления и вехи своей работы в этом году.

Координация деятельности религиозных организаций

Ежегодно имамы проходят курсы повышения квалификации. Кроме этого, в текущем году состоялся выпуск 40 слушателей курса «Халкъ медресеси» («Народного медресе»). Окончившие данный курс имамы продолжают работу в мечетях республики по месту проживания.

Отдел координирует работу мечетей и религиозных организаций по всему Крыму, а также курирует религиозные мероприятия, включая проведение коллективных намазов и молитв.

На протяжении 2023 года сотрудники Муфтията активно принимали участие в работе Межконфессионального Совета Крыма «Мир – дар Божий», а также в круглых столах, конференциях и встречах в научных кругах по вопросам межконфессионального и межнационального взаимосотрудничества. В школах и высших учебных заведениях проводились тематические лекции. Во всех регионах Крыма проводились курсы по основам Ислама, летние курсы для детей по чтению Корана. Кроме того проводились лекции и семинары, посвящённые захоронению в Исламе, Мевлиду – дню рождения Пророка Мухаммеда (с.а.с.), хаджу. Священнослужители и председатели религиозных общин принимали участие в различных мероприятиях, в том числе в программах республиканских телеканалов.

Курултай – 2023

Одним из знаковых событий 2023 года для мусульман стало проведение очередного отчётно-выборного VII Курултай мусульман Крыма. Курултай проходил 21 октября в здании Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра. В нём приняли участие делегаты со всех регионов Крыма, избранные и делегированные местными мусульманскими религиозными общинами, Высшим Советом (Шурой) мусульман Крыма и исламскими учебными заведениями Республики, общим количеством 306 человек.

На Курултае среди почетных гостей присутствовали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа, ректор КИПУ имени Февзи Якубова Чингиз Якубов, члены Совета крымских татар при Главе Республики Крым, первый заместитель главы администрации Бахчисарайского района РК Энвер Аблаев, начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя РК Ислям Усеинов, представители общественных организаций и объединений.

Съезд религиозных служителей открылся гимнами Российской Федерации, Республики Крым и крымскотатарского народа, а также чтением аятов из Священного Корана.

Перед делегатами и гостями Курултая с отчётным докладом о деятельности Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь за последние пять лет выступил Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. Он рассказал, какая работа проведена Муфтиятом за отчётный период, отметив важные и перспективные пункты.

По итогам выступления Муфтия Крыма делегаты Курултая оценили работу Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь как удовлетворительную.

Основным вопросом VII Курултая стал выбор Муфтия Крыма на новый пятилетний срок и нового состава Ревизионной комиссии Курултая. Делегаты единогласно выразили доверие действующему Муфтию хаджи Эмирали Аблаеву и продлили его полномочия ещё на пять лет – до 2028 года.

Муфтий Крыма выразил благодарность всем делегатам Курултая за оказанную поддержку и доверие. Хаджи Эмирали Аблаев отметил, что все проекты Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь будут и в дальнейшем направлены на благо развития мусульман Крыма и всего крымскотатарского народа.

Мы должны уверенно смотреть в наше богатое и процветающее будущее у себя на родной земле – в Крыму. За многие годы проделан большой пласт работы, но у нас впереди еще больше дел. Благодарен каждому из вас, всем сотрудникам Муфтията за профессионализм, единство и поддержку. Пусть всеми вами будет доволен Всевышний Аллах, — отмечает хаджи Эмирали Аблаев.

Делегаты Курултая также избрали и утвердили состав Ревизионной комиссии, куда вошли пять человек. Председателем Ревизионной комиссии назначен Лёман Абдураманов – главный имам Черноморского района. Члены комиссии – Эскендер Сулейманов – главный имам Красноперекопского района, Сейтасан Асанов – председатель общин Сакского района, Эмир-Асан Умеров – начальник издательского отдела ЦРО ДУМК, Рустем Темиров – председатель общин Нижнегорского района.

Издательская деятельность

В 2023 году выпущено 12 номеров официального печатного органа Муфтията – газеты «Хидает», а также 3 номера журнала «Источник мудрости». Журнал включает в себя статьи, охватывающие широкий спектр жизни мусульман, в частности, материалы социологического, психологического, религиозного характера, детский мир. Издательский отдел на постоянной основе готовит хутбы (проповеди) для имамов, редактирует тексты, выполняет работы по вёрстке газеты, журналов, календарей, религиозных учебных пособий и книг.

В 2023 году подготовлены и изданы календари со временами намазов, перекидные календари и имсакие – календари времен намазов и разговения в месяц Рамазан.

Переизданы несколькими тиражами учебные пособия «Учусь читать Коран» и «Тетрадь для прописи арабских букв», книга «Урф-адетимизге коре дуа мерасими» отдельными тиражами в твёрдой и мягкой обложке, а также книги «Ораза. Пост в Исламе», «Хадж. Молитвы паломника», «Основы исламских знаний». Подготовлен к переизданию и отправлен в печать буклет «Теджвид. Правила чтения Корана». Подготовлена в качестве научного издания и издана книга «Сожжённые сёла, деревни и города. Крымская АССР. 1941-1944 гг. Документы, справочные материалы». Издательский отдел готовит к изданию книги «Умра. Молитвы паломника» и «Ваазлар китабы».

Совместно с отделом проведения религиозных мероприятий организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию газеты «Хидает» и 90- летию со дня рождения первого редактора газеты, известного поэта, писателя, публициста Закира Куртнезира.

Религиозное образование

В 2023 году в Азовском медресе продолжились обучение согласно стандартам мусульманского среднего профессионального. В настоящее время в медресе обучается порядка ста человек. Действуют мужское, женское отделения и отделение хафизов. Ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Зынджырлы медресе и Орта медресе. Запущенна заочная форма образования.

Народное просвещение

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь уделяет внимание религиозному просвещению местных мусульман. В частности, при районных и сельских мечетях функционируют курсы основ Ислама, слушатели которых могут обучиться основам религии и чтению Корана. Курсы доступны как для мужчин, так и для женщин. Отметим, что занятия проводятся бесплатно.

Духовным управлением совместно с Управлением Федеральной исполнительной службы в Республике Крыма и г. Севастополь проведён ряд лекций и семинаров для осужденных. Также курс лекций проведен для осужденных, получивших условные сроки.

Взаимодействие со СМИ

В 2023 году Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь плотно взаимодействовало со СМИ, как крымскими, так и федеральными и международными. Это прямые эфиры во время Рамазана, еженедельные радио и телерубрики на телеканалах «Миллет», «Крым-24», видеомосты и видеоконференции, а также участие в программах и передачах на религиозную тематику. Религиозные служители ДУМКа принимали участие в таких программах, как «Саба», «Мераба, Рамазан», «Диний субет», и другие. Кроме этого, в 2023 году продолжено взаимодействие с печатными СМИ.

Строительство

В течение 2023 года на территории Республики Крым продолжилось строительство мечетей практически во всех регионах полуострова. Продолжается строительство Соборной мечети, в которой 9 декабря был проведен первый коллективный полуденный намаз. Оформлен 71 земельный участок под строительство мечетей. Оформлено 45 культовых объектов. В 2023 году началось строительство 2-х мечетей и продолжается строительство 16-ти.

Благотворительность

В 2023 году ДУМКом проведена большая работа по оказанию благотворительной помощи. В рамках бессрочной акции «Мерхаметлик» рассмотрено 75 заявлений, всем была оказана помощь.

Акция действует с 2009 года. Таким образом, с 2009 года по 2022 в рамках акции «Мерхаметлик получили благотворительную помощь» 1 505 человека. С 27 февраля по 8 марта 2023 года прошла акция «Мерхаметлик лялеси» под девизом «Добро руками детей и добрыми помыслами взрослых». К участию в акции были приглашены учащиеся школ и воспитанники детских садов Симферополя и Симферопольского района, которые своими руками изготовили символ акции – тюльпан – для дальнейшей реализации. Вырученные средства были переданы семьям с детьми, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

В начале года Муфтият Крыма совместно с Советом крымских татар при Главе Республики Крым провёл сбор средств для пострадавших от разрушительных землетрясений, которые произошли в феврале в юго-восточной части Турции и в северных регионах Сирии. Было собрано и передано через посольства Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации 10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч) рублей. Из них 3 млн рублей были переданы Сирии и 7,4 млн рублей – Турции.

Кроме того, Духовным управлением были проведены такие благотворительные акции, как «Корзина добра в Рамазан», «Подарок детям инвалидам», «Подари свой курбан в медресе», «Собери ребёнка в школу». Также ежемесячно оказывается помощь в новые регионы и в зону СВО.

Мероприятия

В течение 2023 года Духовным управлением был проведён ряд различных мероприятий, в частности ко Дню памяти Номана Челебиджихана был организован III литературный конкурс школьных сочинений среди учащихся общеобразовательных школ Республики Крым и г. Севастополь «Эбедий юреклеримизде» («Навечно в сердцах»), а также Всекрымский конкурс «Ана тилим – гъурурым» («Родной язык – моя гордость») и другие. Был открыт исламский культурно-просветительский женский центр «Алем-и нисван» («Женский мир»).

В течение Священного месяца Рамазан проводились ифтары, в том числе был проведён республиканский ифтар от Муфтия Крыма и республиканский ифтар от Главы Республики Крым. Особое место в деятельности Мутията Крыма занимает работа с детьми. В этом направлении проводились праздники на Ораза-Байрам и Курбан-Байрам, праздники для семей с детьми с особенностями психологического, психиатрического, неврологического и речевого развития. При поддержке Фонда «Защитники Отечества» был организован праздник для семей участников СВО. Кроме того, проводились традиционные субботники.

Внешняя деятельность и партнерство

Муфтият Крыма активно участвует в различных региональных и международных мероприятиях. Среди основных мероприятий, где приняли участие представители ДУМК в 2023 году, можно отметить такие мероприятия, как семинар-лекцию на тему: «Выявление нетрадиционных течений и сект в Исламе», который состоялся в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова, Международную научно-практическую конференцию «Роль Ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей в условиях современных геополитических рисков», которая прошла в Карачаево-Черкесии, объединённое пленарное заседание XVI Международной теологической научно-образовательной конференции «Чтения имени Галимджана Баруди» и II Международного симпозиума по фетвам в России «Методология принятия фетв в России: анализ наследия и современный опыт» в рамках Чтений имени Баруди, прошедшем в г. Москва, II Всероссийский конкурс чтецов Корана имени Эдуарда Ганеева в г. Саратов. Кроме того, Муфтият Крыма принял участие в ежегодной благотворительной акции «Белый цветок», молодёжном форуме межэтнической журналистики «ЭтноСМИ», торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 25-летия со дня основания МБОУ СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-Заде, литературных чтениях «Исмаил Гаспринскийнинъ алеми» («Мир И. Гаспринского»), посвященных 172-ой годовщине рождения крымскотатарского просветителя и издателя, и на заседаниях Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар Божий». Кроме того, Духовным управлением было подписано соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Фонд сохранения и развития «Халяль» (Дозволенное)» г. Севастополь.

Сертификация халяль

При Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополя с 2008 года функционирует Центр сертификации и стандартизации халяльной продукции «Элял» («Халяль»). В 2023 году сертификаты продлили 29 предприятий: АО «Дружба Народов Нова» – халяль курица; ИП Муратов Мустафа Энверович, фаст-фуд «Okto-pizza», пиццерия «POMPEI»; ИП Османов Бекир Зикирияевич; ИП Уркуметова Диляра Таировна, сеть фасд-фудов «Мими»; ИП Мамедов Экрем Бахтыярович, ТМ «HAYAT»; ИП КФХ « Самединов Таир Аджи-Аметович», Мясная лавка «Тазе эт»; ИП Аблаев Мустафа Алиевич, кафе «Симург»; ИП Алиев Марлен Сеитяхьяевич, ТМ «Темиз»; ИП Анафиев Мубий Рефатович, ТМ «Берег Крыма» и «El Lezzet»; ООО «ИМПЕРИЯ», ТМ «Крымский гурман» и «С бабушкиной грядки»; ИП Аркан Ольга Петровна; ООО «ЗАРЯ», ТМ «KRIMSKIY SULTAN»; ИП Абибулаев Энвер Фикретович, Кафе «Осман»; ИП Абдурахманов Эмиль Нусретович, Кафе «GulNar»; ИП Буджема Ясин, Ресторан «Kapadokya»; ИП Бекбаев Руслан Эдемович; ИП Миналиев Эльдар Ринатович; ИП Джалилов Азим Ризаевич; ИП Мухамедов Азиз Ализарович; ИП Хайбуллаев Айдер Исаевич, сеть мясных магазинов «ALEM»; ООО «Ханно Кейсингс»; ООО «Крымские лакомства», ТМ «Айнур» и «Крымские лакомства»; ООО «Сладкий Юг», ТМ «Sherbet» и «Crımean Sweets»; ИП Куртсеитова Эльвина Рефатовна; ООО «Юг Молоко», ТМ «Долина легенд», «Первомайское молоко», «Молкомбинат Раздольное Крым», ООО «НОВАТОР», ТЗ «Азбука Крыма», «Джанкойское молоко», Джанкойский сыр» «Милая деревня»; ИП Сейдаметов Риза Ибрагимович, Кафе «Шафран». Получили новые сертификаты ИП Хасанов Фархад Сидикович; ИП Мамбетов Дилявер Фарихович; ИП Абибуллаев Ленур Нуриевич; ИП Касымова Зульфие Махмадовна; ИП Пашиев Рефат Кудусович, «Мясной №1»; ИП Абдураманов Феми Аметович; ИП Асанов Марлен Рустемович; ИП Ибрагимов Осман Юнусович; ООО «АМИР НАТУР ДАРМ»; ООО « ФРЭШ»; ИП Курсаитова Леноза Ришатовна, Кофейня «Bardak», ООО «ПКФ «Ларанд Лтд», Детский оздоровительный лагерь «Алькадар».

Хадж

Несмотря на высокое санкционное давление и вытекающие из этого трудности Хадж-2023 был успешно проведён на высоком уровне, без каких либо трудностей для российских паломников. В этом году Муфтияту Крыма была выделена квота в размере 300 человек. Первую группу паломников отправляли из Крыма в Москву на поезде, чтобы вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Официальным Хадж-агентом Духовного управления мусульман Крыма является ООО «АВН ТУР».

Буюк Джума Джами

9 декабря стал долгожданным днем для мусульман Крыма. В этот день был совершен первый коллективный намаз в Джума Джами (Соборной мечети) Крыма, который провел Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь хаджи Эмирали Аблаев. На богослужение в самой большой мечети Крыма собралось более 500 верующих, среди которых религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, представители генерального подрядчика, строители, представители власти и общественные деятели.

Глава мусульман Крыма обратился к единоверцам, отметив важность исторического события для всей России.

«Сегодня для всех мусульман Крыма и всей России очень радостный день. Мы ждали этого события более 50-ти лет. Хвала Всевышнему Аллаху, который позволил нам собраться в светлом, просторном, красивом зале нашей новой и долгожданной Соборной мечети, и совершить первый намаз. Мы уповаем на Творца, чтобы данная мечеть была местом притяжения для каждого мусульманина, и многие столетия служила на благо верующих Крыма и не только. Соборная мечеть является для нас символом единства и преемственности поколений», – отметил Муфтий Крыма.

Хаджи Эмирали Аблаев от имени Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя поблагодарил за содействие Президента Российской Федерации Владимира Путина, под чьим патронатом строится Соборная мечеть, Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех, кто причастен к праздничному событию.

После намаза присутствующие прочли дуа за благоденствие общей Родины, за мир и взаимопонимание между всеми народами России.

Планы

Муфтият Крыма планирует совершенствовать текущие проекты, систему образования, образовательные стандарты, которые разработаны и внедрены в этом году, а также работать над подготовкой кадров, повышением квалификации имамов, строительством и возращением культовых объектов. Основными задачами Муфтията Крыма являются обеспечение мусульман базовыми знаниями религии и повышение уровня религиозной грамотности, удовлетворение религиозных потребностей мусульман, профилактика экстремизма и защита от искажений традиционного суннитского вероучения Эхлю сунна вель-джемаа, сохранение религиозных традиций крымскотатарского народа. Особое внимание и впредь будет уделяться правильному воспитанию подрастающего поколения, которое является залогом здорового будущего народа.

источник: пресс-служба ДУМ Крыма