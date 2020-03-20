В Нидерландах перенесли суд по Скифскому золоту

В Нидерландах суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции Скифского золота. Причина – коронавирус. Новая дата рассмотрения станет известна позднее. Об этом сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.

Рассмотрение дела судом Амстердама о коллекции крымских музеев перенесено из-за коронавирусной инфекции. Новая дата рассмотрения дела станет известна 7 июля, — сказал Мальгин.

Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.