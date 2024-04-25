В Никитском ботаническом саду 26 апреля стартует выставка ирисов

Современная коллекция ириса гибридного, садового или бородатого начала формироваться в Никитском ботаническом саду с 1986 г. Первые выставки проходили в закрытых помещениях, где сорта ириса гибридного экспонировались в срезе. И только с 2005 г. коллекция экспонируется в открытом грунте. На первой выставке в Арборетуме было представлено около 60 сортов.

С тех пор выставочная экспозиция перезакладывалась несколько раз. При каждой перезакладке экспозиция пополнялась новыми сортами, прошедшими интродукционное изучение и размноженными в достаточном количестве, расширяя тем самым возможности экспонирования культуры.

Ирис гибридный – это красивоцветущий многолетник, обладающий широчайшим спектром окрасок цветка. Также ирис гибридный имеет довольно продолжительный период цветения, а его листья при должном уходе декоративны в течение всего вегетационного периода.

Настоящая экспозиция представлена в верхнем парке Арборетума на террасированном участке, общей площадью около 2 тысяч м2.

Экспозиция представлена 300 сортами из 3х основных садовых групп: 252 высокорослых, 7 сортов группы среднерослых или интермедиа и 41 карликовых сорта. Некоторые сорта с выдающимися декоративными качествами намеренно представлены в повторах для поддержания цветовых решений в композициях и равномерного, пролонгированного цветения выставочной экспозиции.

Ирису гибридному присуща строгая последовательность зацветания садовых групп. Первыми в цветение вступают Карликовые сорта, в условиях ЮБК, это обычно первая декада апреля.

Среднерослая группа сортов – это, как правило, третья декада апреля.

Продолжают этот фейерверк цветения Высокорослые сорта, которые вступают в цветение, в первых числах мая.

В этом году сроки цветения ирисов гибридных, впрочем, как и других цветочных культур, сдвигаются в сторону более раннего цветения

В пределах каждой садовой группы существуют сорта с разными сроками цветения: раннецветущие, среднецветущие и поздноцветущие.

Цветение одного сорта в зависимости от садовой группы длится, в среднем 2-3 недели, но бывают сорта с продолжительностью цветения до месяца и более. На выставке представлены сорта с разными сроками цветения, общая продолжительность цветения которых может быть порядка 60 дней.

Сортимент экспонируемых на выставке сортов в полной мере отражает современный мировой сортимент культуры ириса гибридного (по дате создания, окраске и форме цветка и соотношению садовых групп друг к другу).

На выставке представлены сорта, демонстрирующие эволюцию преображения формы цветка в процессе селекции: от классической формы цветка с узкими опущенными вниз наружными лепестками с легкой волнистостью по краям лепестков до сортов с парящими фолами, ярко выраженной гофрировкой и кружевами по краю лепестков. И как следующий этап развития формы цветка у ирисов можно рассматривать сорта так называемого «космического поколения» (space-age), у которых бородка имеет пространственное продолжение в форме рога или петалоида (дополнительного лепестка).

Современная палитра окрасок сортов ириса гибридного охватывает почти все цвета видимого спектра (за исключением разве что чистого алого и салатного оттенков) – это уникальный и широчайший диапазон окрасок, недоступный больше ни одной другой цветочной культуре.

На выставке представлены сорта с различными типами окраски цветка, которых у ириса гибридного насчитывается 14 (одноцветные; двухоттеночные; реверсивные двухоттеночные, двухцветные: вариегата, амена, реверсивная амена; пликата; люмината, гляциата, типы окраски «Emma Cook» и «Debby Rairdon», смешение цветов; «сломанный» цвет).

Богатство палитры коллекционных сортов ириса дает уникальную возможность создавать сложные цветовые композиции, практически всех существующих в теории живописи и колористики типов: монохромная, комплементарная, аналоговая, триада и прочие.

В текущей выставочной экспозиции мы постарались реализовать эту идею на практике.

Так, например, посетители могут найти на выставке куртину скомпонованную исключительно из сортов с единым типом окраски – пликата, которая имеет название «Звёздное скопление Пликат».

Одними из главных центров притяжения внимания являются 2 крупнейшие куртины, расположенные рядом, на самой широкой террасе, которая хорошо обозревается почти со всех точек выставки, в том числе и с видовых площадок. Каждая из этих двух куртин сама по себе представляет законченную композицию в виде «омбре» – цветовой растяжки от более тёмных тонов к светлым.

Первая из этих двух куртин под названием «ОКЕАН» являет собой пример классической монохромной композиции — сочетание различных тонов в пределах одного сектора на цветовом круге. То есть используется только один цвет во всевозможных вариациях его яркости и насыщенности.

Под эту композицию не случайно отведена большая площадь в центре, так как сине-голубая гамма является «родной» для ириса гибридного и здесь показана вся полнота возможных вариаций яркости и насыщенности среди этой цветовой группы сортов коллекции.

Вторая куртина, под названием «ПЛАМЯ» − пример аналоговой композиции. Аналоговая гармония состоит из оттенков смежных (родственных) цветов, расположенных по соседству в цветовом круге. В отличие от монохромной композиции здесь задействован более широкий спектр оттенков. В данном случае это желто-оранжево-багряная гамма − самый «горячий» участок цветового спектра. Это самая крупная куртина с аналоговой гармонией в текущей выставке.

Пара куртин «Океан» и «Пламя» вместе создают ещё один вид композиции аналогово-комплементарный. Отличается такая гармония от аналоговой добавлением в палитру комплементарного оттенка, который будет комплементарен по отношению к любому из оттенков выбранной аналоговой палитры. В нашем примере эта пара – синий и оранжево-желтый цвета.

Второй цветовой группой по объему количества сортов после сине-голубой у ириса гибридного является фиолетово-сиреневая. На ее основе была создана куртина «Летние сумерки» с аналоговым типом композиции, для смягчения и некоторого разбавления густоты фиолетовых оттенков здесь были задействованы сорта розовых оттенков и с белыми верхними долями околоцветника, что придает палитре легкости и романтизма.

На выставке представлены и многие другие сочетания сортов. На текущей выставке представлены: 17 медалистов Дайкса, 5 – Кука-Дугласа и 1 Ноултона.

Награды в мире ирисов

Для выделения наиболее качественных ирисов ежегодно Американским обществом ирисоводов (AIS) проводится оценка ирисов разных групп путём судейских экспертных оценок. Высшая награда, которой может быть удостоит только один сорт ириса в году из любой группы – это мемориальная медаль Дайкса (Dykes Memorial Medal). Награждение этой медалью могут получить только те сорта, которые на протяжении последних трех лет последовательно получили квалификационные награды High Commendation, затем Honorable Mention и Award of Merit.

Так же существуют специальные награды, которые присуждаются в рамках каждой садовой группы, например:

— Cook-Douglas Medal — для Стандартных Карликовых Бородатых ирисов (SDB);

— Knowlton Medal — высшая награда, присуждаемая исключительно Бордюрным Бородатым ирисам.

Также на текущей выставке представлено 5 сортов селекции Никитского ботанического сада разных лет создания: «Лунная Радуга», «Полёт Фламинго», «Самум», «Скиф», Мадера».

Отдельно стоит отметить куртину под названием «Карнавал ирисов» — это Фотозона. Для удобства посетителей мы специально создали куртину их смеси сортов с небольшой площадкой в центре, где можно разместиться и сделать фото в окружении цветущих ирисов.

информация и фото предоставлены пресс-службой Никитского ботанического сада (Ирина Улановская, кандидат биологических наук, куратор коллекции ирисов)