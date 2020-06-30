В Никитском ботаническом саду — удивительная красота. Цветёт магнолия

В июле крупноцветковая магнолия становится в Никитском саду настоящей знаменитостью: именно в это время на ней распускаются огромные, белые, словно фарфоровые, цветы, достигающие 30 сантиметров в диаметре и обладающие сильным леденцово-сладким пряным и пьянящим ароматом с цитрусовыми нотками. Каждый цветок живёт не более двух-трёх дней, но бутонов на дереве так много, что его цветение длится до середины сентября.

Считается, что магнолия – дерево настолько древнее, что его видели даже динозавры! Свыше ста миллионов лет назад – такое даже сложно представить… Но факт остаётся фактом: это – одно из первых цветковых растений нашей планеты, — говорят сотрудники Никитского ботанического.

Во всей красе предстаёт сегодня перед посетителями парка магнолия крупноцветковая (Magnolia grandiflora L.), что растёт в Арборетуме НБС-ННЦ. Именно в июле она становится королевой фоторепортажей, заманивая всех в Сад своими колдовскими цветами.

Магнолию привёз в Крым второй директор Императорского Никитского Сада Николай фон Гартвис наряду с платанами, кипарисами, кедрами, итальянскими соснами, калифорнийскими секвойями и веерными пальмами, без которых сегодня невозможно представить Южный берег Крыма, — рассказывает директор НБС-ННЦ РАН Юрий Плугатарь. — Так что крупноцветковая магнолия – тоже «иммигрантка» из юго-восточных штатов США, причём, довольно капризная. Впервые магнолия появилась в Саду в 1817 году, но приживалась восточная красавица очень плохо, так как ей пришлись не по нраву сухие известковые почвы. Учёным понадобилось более тридцати лет, чтобы приручить заморскую аристократку.

В отчётах второго директора Сада Н.А. Гартвиса за 1824-1854 гг. отмечается невозможность вырастить здесь магнолию в обычных условиях, в привычном для Крыма грунте.

Молодые растения, содержавшиеся в горшках для продажи, воспитывались в искусственно составленной земле, а при пересадке их в грунт считалось необходимым устраивать особые ямы или бассейны, которые на 72 см глубины насыпались «сосновым наземом», — поясняет Владимир Грасимчук. — В 1833 г. экземпляры магнолии крупноцветковой и других видов магнолий были высажены в Артеке. Одновременно была сделана посадка магнолии крупноцветковой в имении М.С. Воронцова в Алупке. В отчетах 1841-42 гг. указывается, что «магнолии в Алупке и Артеке совершенно акклиматизировались» и 16-летние деревья в Артеке начали плодоносить.

С этого времени магнолию крупноцветковую начали активно размножать в НБС семенами из Артека. Посевы производились в октябре-ноябре в ящики. Сеянцы и саженцы в горшках тысячами продавались и распространялись бесплатно, главным образом, – по Южному берегу Крыма: от Кастрополя до Алушты, в Судак (Крымскому училищу виноградарства), в Николаев и т.д. Доподлинно известно, что в 1850 г. магнолия отправилась отсюда в Мингрелию – в Зугдиди, в 1892 г. – в Гамбург садоводу Буссу (300 шт.) в обмен на новые декоративные растения.

В Арборетуме НБС до 1860 г. произрастало только три дерева магнолии крупноцветковой, одно из них отмечается под названием «разновидность Гартвиса» (var. hartwissiana). Эти деревья были посажены в вересковой почве и, как указывается в отчётах 1857-1862 гг., росли плохо и цвели «только в самые благоприятные годы».

В 1860 г. было высажено в грунт 20 экземпляров магнолии крупноцветковой; для них было выбрано место в Нижнем парке, защищённое от ветра и орошаемое проточной водой. Деревья росли хорошо, и в 1862 г. были произведены новые посадки порядка 50 экземпляров этого вида. В списке 1879 г. уже встречаются указания о наличии в парке цветущих деревьев.

В настоящее время в Арборетуме НБС, помимо деревьев самой магнолии крупноцветковой, произрастают также её садовые формы: Magnolia grandiflora ‘Hartwissiana’, M. grandiflora ‘Exmouth’, M. grandiflora ‘Ferruginea’, M. grandiflora ‘Rotundifolia’, M. grandiflora ‘Little Gem’.

Самые старовозрастные деревья магнолии крупноцветковой в Арборетуме НБС произрастают в Нижнем парке в районе Колоннады, год их посадки – 1855.

Фото Николая Носкова