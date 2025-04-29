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В Никитском ботаническом саду выбрали генерала Парада тюльпанов "Салют Победы". Им стал - "Солнечный пояс"
фото предоставлено пресс-службой Никитского ботанического сада

В Никитском ботаническом саду выбрали генерала Парада тюльпанов «Салют Победы». Им стал — «Солнечный пояс»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 29.04.2025

Высота цветка, которого выбрали генералом Парада тюльпанов в этом году, – 8-12 см, высота крепкого стебля – 55 см. Хороши и  тонкие,  длинные листья  изумрудного цвета. Цветок не открывается на солнце, очаровывая всех своей мощью и одновременно изысканной галантностью.

Наш генерал стойко проявил себя  во время дождя, града и даже апрельского  снегопада. Непогода никак не повлияла на него, — комментирует директор Никитского ботанического сада, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь.  –  Это достойнейший представитель класса Триумф,   настоящий герой нашего Парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Яркий и несгибаемый, всем своим видом он олицетворяет  надежду, счастье, отличное  настроение.  Недаром сорт «Солнечный Пояс» высаживают на клумбах  в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий. А наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада – 35 дней!

Никитский ботанический сад приглашает на Карнавал ирисов, которые уже очаровывают гостей Сада своей красотой. 40 сортов мелкоцветковых ирисов уже цветут!

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