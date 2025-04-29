В Никитском ботаническом саду выбрали генерала Парада тюльпанов «Салют Победы». Им стал — «Солнечный пояс»

Высота цветка, которого выбрали генералом Парада тюльпанов в этом году, – 8-12 см, высота крепкого стебля – 55 см. Хороши и тонкие, длинные листья изумрудного цвета. Цветок не открывается на солнце, очаровывая всех своей мощью и одновременно изысканной галантностью.

Наш генерал стойко проявил себя во время дождя, града и даже апрельского снегопада. Непогода никак не повлияла на него, — комментирует директор Никитского ботанического сада, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – Это достойнейший представитель класса Триумф, настоящий герой нашего Парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Яркий и несгибаемый, всем своим видом он олицетворяет надежду, счастье, отличное настроение. Недаром сорт «Солнечный Пояс» высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий. А наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада – 35 дней!

Никитский ботанический сад приглашает на Карнавал ирисов, которые уже очаровывают гостей Сада своей красотой. 40 сортов мелкоцветковых ирисов уже цветут!

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