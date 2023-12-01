В Никитском ботаническом саду выбрали Королеву и Принцессу Бала хризантем

На 70-й, юбилейной выставке хризантем в Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре РАН на этот раз было высажено 40 000 растений.

Среди 452 представленных сортов и гибридных форм большинство составили хризантемы, выведенные селекционерами НБС-ННЦ – 263. Для сравнения напомним: 9 лет назад, в первую после Крымской весны осень, на выставочном участке было представлено 200 сортов и форм хризантем, в т.ч. 60 – крымских селекционеров.

Голосование за Королеву и Принцессу Бала «Солнце Осени» проходило непосредственно на выставочном участке (там был установлен красочный ящик, куда гости Сада бросали бюллетени, указывая название полюбившегося сорта претенденток). Также подсчёт голосов вели на сайте НБС-ННЦ и на страницах в социальных сетях. Голосование проходило в два этапа. На первом из них были выявлены пять финалисток , и уже среди них выбиралась самая прекрасная хризантема года. Какими только эпитетами не награждали участники голосования своих фавориток! Но больше всех комплиментов, как и голосов, получил сорт «Симфония» (56%), — отмечают в пресс-службе Никитского ботанического сада.

24% голосов досталось хризантеме «Astroid» (уверенное второе место), 11% — «Красному Знамени», остальные поделили между собой в этой блистательной пятёрке «Мисс Вселенная» и «Большая Медведица».

Сорт «Симфония» создан в Никитском ботаническом саду нашим селекционером Наталией Смыковой в 2013 году, – комментирует директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – «Симфония» – настоящая красавица, высокорослая, статная. Она эффектно выделяется среди других цветов своими оригинальными, ажурными, парящими соцветиями, которые, кстати, очень ценятся у японских и китайских селекционеров и флористов. Так что «Симфония» заслуженно получила свою корону, затмив всех соперниц. И, конечно, очень ценно, что выставка хризантем в нашем Саду проходит именно в открытом грунте, а не в теплицах. Конечно, все цветы прекрасны. Но те, что вырастают в условиях более суровых, радуя нас своей красотой вопреки любым погодным условиям, наделены особенным характером и шармом. Так что не зря мы говорим «Виват отечественным селекционерам!» – они создают по-настоящему уникальные творения.

Действительно, данный сорт достигает высоты в 130-150 см, а соцветия «Симфонии» специалисты описывают как сиренево-терракотово-красные, лучевидно-кудрявой формы, полумахровые, очень крупные, диаметром 22-27 см.

Хризантемы продержались в Никитском саду весь ноябрь, пережив даже «шторм века». Как говорит Вера Зыкова, к.б.н., заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ: «На второй день после шторма, когда то светило солнце, то летели снежинки, гости Сада изумлённо разглядывали хризантемы-королевы прошлых лет. Особую выдержку проявил сорт «Василий Лановой» (получивший корону в прошлом году) и первая обладательница этого титула – хризантема «Anastasia».

Принцесса Бала – хризантема «Счастливый Крым»

Гибридная форма хризантемы мелкоцветковой «Счастливый Крым» создана в 2014 г. селекционером НБС-ННЦ Зоей Андрюшенковой. Низкорослая, высотой до 50 см, относится к группе вазонно-бордюрных хризантем, используемых как в цветочном оформлении для устройства бордюров, так и в качестве горшечной культуры.

Соцветие с невыгорающей на солнце красной окраской, полумахровое, ромашковидное, внутри мелкоцветковой садовой группы с большим от 7,5 до 8,0 см диаметром. В условиях Южного берега Крыма среднепозднего срока цветения, начало цветения III декада октября — I декада ноября.

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада