В Никитском ботаническом саду выращивают безвирусные растения. Как? Учёные покажут

Как выращивают безвирусные растения, крымские ученые — сотрудники Никитского ботанического сада — покажут в ходе виртуальной экскурсии по садам и лабораториям.

Сотрудники Никитского ботанического сада (НБС) – одного из старейших научно-исследовательских учреждений России – проведут виртуальные экскурсии по своим лабораториям и садам в рамках масштабного мультимедийного проекта «Наука в формате 360°» Российского научного фонда. Несколько лет назад ученые и садоводы НБС развернули масштабные работы по созданию безвирусных растений, а также сохранению и изучению богатого растительного генофонда Сада. Во время экскурсии сотрудники расскажут и покажут, как за пять лет им удалось кардинально изменить свою работу и выйти на новый уровень исследований, выращивая высокопродуктивные сорта и формы садовых культур для юга России. Посмотреть тур: http://sprgm.ru/360/nikitasad/ , — отмечают специалисты НБС.

Отдел биологии развития растений, биотехнологии и биобезопасности

Сотрудники Отдела изучают строение, особенности роста и формирования специализированных клеток субтропических и косточковых плодовых культур, декоративных, эфиромасличных и лекарственных растений в пробирке (in vitro). Кроме того, ученые восстанавливают численность реликтовых, то есть оставшихся с прошлых эпох, растений Крыма, редких и исчезающих видов растений дикорастущей флоры с помощью разрабатываемых систем регенерации in vitro.

Чтобы сохранить дикорастущие виды и культурные сорта и формы растений, исследователи создали криобанк, в котором растения держат при очень низких температурах. Генетический материал хранится в генобанке, там находятся коллекции медленнорастущих растений и ценные генетические плазмы субтропических и косточковых плодовых, декоративных, эфиромасличных, лекарственных культур и реликтовых растений Крыма.

Одно из ключевых направлений исследований ученых – создание системы безвирусного растениеводства. Исследователи изучают вирусные и бактериальные патогены растений, при помощи методов биотехнологии и генной инженерии разрабатывают новые технологии оздоровления и современные экспресс-методы массовой диагностики вирусов, разрабатывают стратегии нетрадиционной селекции на устойчивость к болезням. В результате ученые получают устойчивые к вирусам формы растений.

Лаборатория цветоводства

Лаборатория привлекает в коллекции цветочно-декоративные растения Никитского ботанического сада лучшие сорта, созданные в разных странах мира и видов из различных районов, их изучению и созданию отечественных сортов для последующего их выращивания в южных районах России.

Лаборатория фитомониторинга

Если в мониторинге используют растительные организмы, то он называется фитомониторингом. Это использование в фитофизиологических и экологических исследованиях совокупности методов, сохраняющих целостность растительного организма, и специальных информационно-измерительных систем, которые позволяют получать непрерывную и синхронную информацию о различных процессах жизнедеятельности целого растения.

Лаборатория ароматических и лекарственных растений

Лаборатория сохраняет и расширяет биологическое разнообразие коллекций лекарственных и ароматических растений генофонда Никитского ботанического сада. Это необходимо для селекции и развития отечественного промышленного эфиромасличного производства на юге России, для поиска видов, сортов и форм растений – доноров ценных селекционных признаков, изучения их биологии и экологии, решения прикладных вопросов размножения растений, формирования маточных участков и научно-экспериментальных экспозиций декоративных и ароматических растений.

Таким образом, ученые создают высокопродуктивные сорта устойчивых к разным стрессорам на основе изучения биологических и химических признаков коллекции ароматических и лекарственных растений. Эта работа даст возможность производить качественное сырье для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

Лаборатория дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры

Лаборатория в рамках гранта РНФ изучала декоративные деревья и кустарники, проводила диагностику старовозрастных деревьев Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Сотрудники привезли новые виды деревьев и кустарников в результате экспедиций на Северный Кавказ, Среднюю Азию, Китай и Средиземноморье, выполнили дендрологическую инвентаризацию в четырех парках Никитского ботанического сада. Ученые реконструировали коллекционные декоративные насаждения парков Приморского и Монтедор Никитского ботанического сада. Проведенные исследования позволяют составить перспективный ассортимент привезенных деревьев и кустарников для их дальнейшего использования в озеленении на Юге России. В результате диагностики стволовой древесины старовозрастных деревьев Никитского ботанического сада сотрудники разработали методические рекомендации по их сохранению.

Лаборатория южных плодовых и орехоплодных культур

Лаборатория изучает сорта и формы растений, привезенные из зарубежных стран и различных зон России (интродуценты), а также сорта и селекционные формы растений, созданные в Никитском ботаническом саду. Цель – выявить лимитирующие факторы продуктивности плодовых и орехоплодных растений, выделить источники и доноры ценных признаков, использование которых в селекции позволяет создавать новые конкурентоспособные сорта.

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СПРАВКА: Проект Российского научного фонда «Наука в формате 360°» знакомит всех желающих с научными лабораториями ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России. Виртуальный тур представляет собой набор сферических панорамных снимков лабораторий. Туры позволяют пользователю перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и отдельные элементы комнат, знакомиться с ними при помощи теста, звука и видео. Такой формат дает возможность представить информацию наглядно и доступно. Уже сегодня доступны туры по МГУ, СПбГУ, Институту цитологии РАН (Санкт-Петербург), Объединенному институту высоких температур РАН, Институту биоорганической химии РАН, Математическому институту РАН, Институту органической химии РАН и Институту океанологии РАН.