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В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов

В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:57 01.04.2021

Цветением одиннадцати сортов коллекционных тюльпанов в Никитском ботаническом саду отметился первый апрельский день. Да, на этот раз весна не торопится, но тем долгожданнее эти крепыши. Итак, встречайте 11 самых смелых, разноцветных сортов-красавцев. А вот и их названия:

  • Anna Krasavitsa
  • Armani
  • Beauty of White
  • Cadenza
  • Easter Parad
  • Jeantine
  • Lovely Surprise
  • Purissima Exotic
  • Salut 
    Stresa 
    Giuseppe Verdi

Причём, Anna Krasavitsa, Giuseppe Verdi и  Jeantine уже облюбовали целые полянки и радостно красуются на ярком весеннем солнце. В  этом году на торжественный и самый красивый  Парад выйдут  80000 тюльпанов двухсот сортов, — отмечают в пресс-службе Никитского ботанического сада. 

В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов

В основном, в экспозиции представлены сорта иностранной селекции, полученные в коллекционный фонд НБС от коллег ведущих ботанических садов России, от иностранных фирм, от любителей-цветоводов и из частных коллекций. Все полученные  сорта тщательно изучаются и размножаются на интродукционных участках. И только самые лучшие из них вводятся в коллекционный фонд.

В 2021 году гости Сада также смогут по достоинству оценить достижения наших  селекционеров,  –   говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – На этот раз мы демонстрируем семь сортов тюльпанов селекции Никитского ботанического сада. Также вы увидите знаменитый отечественный сорт «Северяночка», выведенный в середине прошлого века известным селекционером Зинаидой Силиной. В настоящее время этот сорт сохранился лишь в немногих частных коллекциях.

Конечно, говорят специалисты Никитского, будут и другие сюрпризы.

О начале Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду будет объявлено дополнительно.

На фото куратора коллекции Людмилы Александровой — первые распустившиеся сорта.

В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов

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