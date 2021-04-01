В Никитском саду распустились первые одиннадцать сортов коллекционных тюльпанов

Цветением одиннадцати сортов коллекционных тюльпанов в Никитском ботаническом саду отметился первый апрельский день. Да, на этот раз весна не торопится, но тем долгожданнее эти крепыши. Итак, встречайте 11 самых смелых, разноцветных сортов-красавцев. А вот и их названия:

Anna Krasavitsa

Armani

Beauty of White

Cadenza

Easter Parad

Jeantine

Lovely Surprise

Purissima Exotic

Salut

Stresa

Giuseppe Verdi

Причём, Anna Krasavitsa , Giuseppe Verdi и Jeantine уже облюбовали целые полянки и радостно красуются на ярком весеннем солнце. В этом году на торжественный и самый красивый Парад выйдут 80000 тюльпанов двухсот сортов, — отмечают в пресс-службе Никитского ботанического сада.

В основном, в экспозиции представлены сорта иностранной селекции, полученные в коллекционный фонд НБС от коллег ведущих ботанических садов России, от иностранных фирм, от любителей-цветоводов и из частных коллекций. Все полученные сорта тщательно изучаются и размножаются на интродукционных участках. И только самые лучшие из них вводятся в коллекционный фонд.

В 2021 году гости Сада также смогут по достоинству оценить достижения наших селекционеров, – говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – На этот раз мы демонстрируем семь сортов тюльпанов селекции Никитского ботанического сада. Также вы увидите знаменитый отечественный сорт «Северяночка», выведенный в середине прошлого века известным селекционером Зинаидой Силиной. В настоящее время этот сорт сохранился лишь в немногих частных коллекциях.

Конечно, говорят специалисты Никитского, будут и другие сюрпризы.

О начале Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду будет объявлено дополнительно.

На фото куратора коллекции Людмилы Александровой — первые распустившиеся сорта.

