В Нижнегорском районе Крыма осуждены двое мужчин, избивших до смерти жителя соседнего села

Нижнегорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей села Жемчужина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего).

Подсудимые находились на отдыхе возле одного из водоемов, где между ними и еще одним отдыхающим произошел конфликт. В ходе ссоры мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили потерпевшего, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых мужчина скончался спустя некоторое время, находясь в Нижнегорской районной больнице, — рассказали подробности в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимых к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строго режима.

Также судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с обвиняемых средств, затраченных на лечение пострадавшего, в размере 117 тыс. рублей.