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В Нижнегорском районе парень угнал мопед, а потом авто. На обоих ТС катался до тех пор, пока не увязал в грязи
фото: Rodolfo Clix (Rodolfo Clix)

В Нижнегорском районе парень угнал мопед, а потом авто. На обоих ТС катался до тех пор, пока не увязал в грязи

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 19:34 12.10.2021

Нижнегорский районный суд Республики Крым вынес приговор 22-летнему, ранее судимому, жителю Нижнегорского района за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Из материалов уголовного дела следует, что в конце декабря прошлого года у подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел, направленный на неправомерное завладение мопедом местного жителя, который «на минуточку» отошел по своим делам, «воспользовавшись моментом» подсудимый сел на мопед и уехал. «Угонщик» катался до тех пор, пока мопед не застрял колёсами в земле вспаханного огорода, где подсудимый и оставил данный мопед, а сам ушел домой. Спустя несколько месяцев, в ночное время суток горе-водитель, возвращаясь домой от знакомых, с которыми употреблял весь вечер спиртные напитки, увидел стоящий около двора автомобиль, принадлежащий односельчанину, и решил угнать данный автомобиль. Воспользовавшись тем, что автомобиль не был закрыт, завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и поехал кататься по улицам села. За пределами населенного пункта на грунтовой дороге машина застряла в грязи, мужчина бросил автомобиль и скрылся с места преступления, — озвучили детали дела в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, считает, что совершил данные преступления, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, просил строго не наказывать.

При назначении наказания суд учел характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на исправление осужденного и назначил наказание в виде  лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

В Нижнегорском районе парень угнал мопед, а потом авто. На обоих ТС катался до тех пор, пока не увязал в грязи

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