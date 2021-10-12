В Нижнегорском районе парень угнал мопед, а потом авто. На обоих ТС катался до тех пор, пока не увязал в грязи

Нижнегорский районный суд Республики Крым вынес приговор 22-летнему, ранее судимому, жителю Нижнегорского района за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Из материалов уголовного дела следует, что в конце декабря прошлого года у подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел, направленный на неправомерное завладение мопедом местного жителя, который «на минуточку» отошел по своим делам, «воспользовавшись моментом» подсудимый сел на мопед и уехал. «Угонщик» катался до тех пор, пока мопед не застрял колёсами в земле вспаханного огорода, где подсудимый и оставил данный мопед, а сам ушел домой. Спустя несколько месяцев, в ночное время суток горе-водитель, возвращаясь домой от знакомых, с которыми употреблял весь вечер спиртные напитки, увидел стоящий около двора автомобиль, принадлежащий односельчанину, и решил угнать данный автомобиль. Воспользовавшись тем, что автомобиль не был закрыт, завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и поехал кататься по улицам села. За пределами населенного пункта на грунтовой дороге машина застряла в грязи, мужчина бросил автомобиль и скрылся с места преступления, — озвучили детали дела в пресс-службе Нижнегорского районного суда.