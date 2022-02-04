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В Нижнегорском районе Крыма представили нового главного имама

В Нижнегорском районе Крыма представили нового главного имама

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:17 04.02.2022

Заместитель Муфтия мусульман Крыма и г. Севастополь Раим Гафаров принял участие в ежемесячном собрании религиозных общин Нижнегорского района (Сейитлер районы). По поручению Муфтия Крыма и г. Севастополь хаджи Эмирали Аблаева Раим Гафаров представил нового главного имама Нижнегорского района Эдема Джеппарова.

Желаю Эдему Джеппарову плодотворной работы на благо мусульман Нижнегорского района. Благодарю бывшего главного имама Нижнегорского района Куртнеби Музафарова  за совместную работу. Вы снискали уважение и признание среди местных жителей своим трудом, — цитирует пресс-служба ДУМК заместителя духовного лидера мусульман Крыма и г. Севастополь.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью местных религиозных общин. Раим Гафаров отметил работу председателя религиозных общин Нижнегорского района Рустема Темирова, который каждый месяц проводит собрания с местными жителями, оказывает помощь в решении их проблем, проводит разъяснительные беседы.

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Источник: пресс-служба ДУМК


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