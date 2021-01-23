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В ночь на 23 января ушёл из жизни Андрей Карпеев

В ночь на 23 января ушёл из жизни Андрей Карпеев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 23.01.2021

Сегодня ночью не стало замечательного человека Андрея Михайловича Карпеева.

Андрей Михайлович Карпеев родился  в 1964 году. Окончил Харьковский юридический институт имени Дзержинского. В органах прокуратуры работал с 1989 года. Занимал должности старшего следователя прокуратуры Хамзинского района в Узбекистане, старшего следователя, помощника прокурора в разных районах Днепропетровска. Работал начальником управления прокуратуры Днепропетровской области по надзору за соблюдением законности оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия.

С октября 1999-го по апрель 2002-го был прокурором города Севастополя. Затем руководил прокуратурой Ленинского района города Севастополя. Имел классный чин – государственный советник юстиции III класса.

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Андрей Карпеев часто говорил, что ему повезло в жизни, он занимался тем, что умел делать – боролся с преступностью, беззаконием. Светлая память об Андрее Михайловиче Карпееве останется навсегда в сердцах коллег, севастопольцев.

Валерий Ястрембський (старший советник юстиции в отставке)

В ночь на 23 января ушёл из жизни Андрей Карпеев

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