В ночном ДТП в Севастополе погиб человек

Минувшей ночью в Севастополе, на шоссе Генерала Моргунова, недалеко от «рынка 5-го км» произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Примерно, в 23:30 столкнулись BMW X5 и «Лада Приора». Столкновение произошло на полосе отечественного авто, но и пострадал в этой аварии именно водитель «Лады».

По неизвестным причинам водитель BMW, 1988 г.р. допустил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель «Лады Приора», 1988 г.р. от полученных травм скончался, — рассказали в ГИБДД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.