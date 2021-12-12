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В ноябре военнослужащие Южного военного округа передали медучреждениям 215 тонн кислорода
Фото: пресс-служба ЮВО

В ноябре военнослужащие Южного военного округа передали медучреждениям 215 тонн кислорода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:31 12.12.2021

В ноябре военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в ходе борьбы с COVID-19 передали в медицинские учреждения субъектов Российской Федерации 215 тонн кислорода.

Медицинским учреждениям 12 субъектов Российской Федерации в ноябре было передано более 215 тонн кислорода. Из-за возросшей потребности в медицинском кислороде в декабре планируем выдать еще больше. Привлекаем все возможные ресурсы, – сообщил командующий войсками ЮВО, генерал армии Александр Дворников.

Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К. Кроме того, специалисты батальона аэродромно-технического обеспечения объединения ВВС и ПВО ЮВО задействовали кислорододобывающий комплекс АКДС-70М (автомобильная кислорододобывающая станция), предназначенный для получения из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода, а также азота.

Принцип действия АКДС-70М базируется на методе низкотемпературной ректификации или криогенного разделения воздуха. Процесс разделения воздуха протекает в три этапа: подготовка и очистка воздуха, преобразование очищенного воздуха в жидкую фазу (ожижение), ректификационное разделение жидкой смеси на отдельные газы, — уточняет пресс-служба ЮВО.

Для обеспечения медиков достаточным запасом кислорода автономная установка работает постоянно, добывая от 600 до 800 кг кислорода в сутки. При работе станция потребляет большое количество электроэнергии – порядка 200 кВт/ч, в связи с чем специалисты группы газообеспечения задействовали собственную электроподстанцию.

В ноябре военнослужащие Южного военного округа передали медучреждениям 215 тонн кислорода

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