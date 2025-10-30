В «Новом Херсонесе» открыли Академию для мирян

Академия для мирян при Свято-Владимирском Херсонесском монастыре при участии Таврической духовной семинарии по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Перед началом первого занятия к слушателям обратился организатор Академии проректор Таврической духовной семинарии по учебной работе архимандрит Силуан (Пасенко). Были представлены особенности образовательного процесса и программа обучения.

Обучение в Академии рассчитано на два года. В первый учебный год запланировано изучение Библейской истории, Основ богослужебного устава и Катехизиса. Преподавательский состав включает членов администрации духовной школы и студентов, проявивших отличие в учёбе.

источник: пресс-служба Таврической духовной семинарии

