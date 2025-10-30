Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В «Новом Херсонесе» открыли Академию для мирян
Новости Республики
В «Новом Херсонесе» открыли Академию для мирян
фото: пресс-служба Крымской митрополии

В «Новом Херсонесе» открыли Академию для мирян

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:50 30.10.2025

Академия для мирян при Свято-Владимирском Херсонесском монастыре при участии Таврической духовной семинарии по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Перед началом первого занятия к слушателям обратился организатор Академии проректор Таврической духовной семинарии по учебной работе архимандрит Силуан (Пасенко). Были представлены особенности образовательного процесса и программа обучения.

Обучение в Академии рассчитано на два года. В первый учебный год запланировано изучение Библейской истории, Основ богослужебного устава и Катехизиса. Преподавательский состав включает членов администрации духовной школы и студентов, проявивших отличие в учёбе.

Узнайте больше:  "Глупо и безрассудно" - Такер Карлсон о возвращении Крыма Украине

источник: пресс-служба Таврической духовной семинарии

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x