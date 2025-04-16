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В "Новом Херсонесе" пройдёт празднование Светлого Христова Воскресения
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В «Новом Херсонесе» пройдёт празднование Светлого Христова Воскресения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:59 16.04.2025

«Новый Херсонес» подготовил обширную программу, объединяющую духовные традиции и праздничные мероприятия на Пасху:

  • 19 апреля в течение дня в Свято-Владимирском соборе будет проходить освящение куличей, оно продлится до 19:00. В 23:55 начнется Крестный ход вокруг собора, после которого состоится Пасхальная утреня — она продлится до 04:00.
  • 20 апреля в 10:00 в Верхнем храме Свято-Владимирского собора состоится Божественная литургия. В 17:00 в Храме-парке под открытым небом состоится Пасхальная вечерня. А после службы, в 18:30, на сцене «Грифон Арены» начнется большой семейный концерт-караоке «Пасха. Поем любимые песни всей семьей».
  • С 21 по 27 апреля в молодежном центре «Точка Опоры» пройдет специальная программа с пасхальными угощениями, квартирником, мастер-классами и конкурсами. При этом участвовать смогут гости всех возрастов — ограничения по возрасту снимаются.
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Для всех, кто хочет подкрепиться после длительного поста, устроят гастрономический фестиваль. В «Точке опоры» гостей будут ждать бесплатные пасхальные угощения к мероприятиям, в ресторане «Омега » и «Таверне 988» будет специальное меню, а в Византийском квартале пройдут народные гуляния, где можно будет попробовать изысканные блюда византийской кухни.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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