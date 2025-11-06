В Новом Свете состоялся ежегодный осенний фотопленэр

В нём приняли участие более 30 человек. В их числе — участники Народного фотоклуба «Ялта» и фотоклуба «Отражение», руководитель фотоклуба «ЭХО» Анна Костенко (г. Новороссийск), участники фотоклуба «Евпатория» во главе с руководителем Владимиром Бочковским, члены Городского народного фотоклуба «Лагонаки» — Дмитрий Войнов и Елена Мележик (г. Майкоп, Республика Адыгея), фотохудожники Александр Гущин (г. Севастополь) и Олег Чернышов (г. Мелитополь), а также фотографы из Феодосии и Симферополя.

В программе фотопленэра съемки рассветов на берегу моря, дневные выходы на пик Космос и гору Сокол, а также съемки закатов на мысе Капчик. Вечерняя программа, проходившая на базе Новосветского поселкового клуба, включала в себя презентацию отчётной выставки фотохудожников города Новороссийск, о которой рассказала председатель фотоклуба «ЭХО» Анна Костенко, а также показы авторских работ участников фотопленэра и свободное общение фотохудожников, обмен опытом и впечатлениями, обсуждение дальнейших совместных творческих мероприятий.

Программу фотопленэра «Пейзажи Нового Света» подготовили и провели руководитель Народного фотоклуба «Ялта» Вадим Зюзин и руководитель фотоклуба «Отражение» Роман Колесников.

источник: пресс-служба администрации Ялты