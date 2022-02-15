В новой школе в селе Заречном Симферопольского района будет обучаться 800 детей

Глава РК Сергей Аксёнов посетил новую школу в селе Заречном Симферопольского района. Она построена в рамках федеральной целевой программы.

По словам Аксёнова, открытие новой школы – это хорошее событие не только для жителей Заречного, но и других сел Симферопольского района.

Школа укомплектована самым современным оборудованием, предназначена, чтобы дать детям возможность получить образование по всем направлениям. В классах, лабораториях и мастерских – новейшая компьютерная техника, оборудование, станки. Прекрасные спортивный и тренажерный залы, медицинский блок помогут детям физически развиваться и сохранить здоровье. Также здесь созданы все условия для отдыха и раскрытия творческих способностей ребят. В школе замечательный коллектив, есть педагоги по всем без исключения направлениям, — отметил Глава Республики.

Он сообщил, что в конце текущего года должен быть открыт детский сад в селе Заречном, а также к 1 сентября планируется открытие школ в селе Укромном Симферопольского района и селе Зеленогорском Белогорского района.

Село Заречное будет обеспечено всей инфраструктурой, будут созданы комфортные условия для жителей. Это касается газификации восточной стороны села, строительства дорог и сельского клуба, — пояснил Аксёнов.

Глава РК осмотрел помещения школы: учебные классы, кабинеты трудового обучения, групповые помещения, спортивный и актовый залы, пищеблок и медицинский блок. Также в ходе посещения стало известно, что в учебном заведении будет создан класс с крымскотатарским языком обучения.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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