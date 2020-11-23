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В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД «Доброволец» — пополнение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:00 23.11.2020

Представляем новых участников объединения Общественного Движения «Доброволец» — «Здоровые Силы Севастополя».

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

Приветствуем спортивный клуб «Соловьи» под руководством Кондратова Владимира Леонидовича — заместителя руководителя Департамента организации проведения мероприятий Федерации Дзюдо России. Юные дзюдоисты тренируются в новеньком просторном красивом зале в Ленинском районе Севастополя, среди опытных наставников — целые династии заслуженных тренеров, такие как Сергей и Александр Гринь, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

Клуб «Соловьи» ещё очень молод и жители Ленинского района только узнают о нём и с радостью приводят на занятия детей.

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

В нашем городе — каждое новое спортивное пространство — это настоящая находка для юных спортсменов нашего, потенциал которых колоссален. И мы уверены, что воспитанники СК «Соловьи» принесут много наград и медалей в копилку спортивных достижений Севастополя. А мы всячески будем помогать и взаимодействовать с клубом, — заверяют «Здоровые Силы Севастополя».

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

Именно об этом разговаривали на встрече в новом клубе директор СК «Соловьи» Владимир Кондратов и координатор «Здоровых Сил Севастополя» Артур Валис. По его словам, такая совместная работа направлена на развитие спорта в Севастополе. А это одно из приоритетных направлений деятельности Общественного Движения «Доброволец».

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ.

В объединении «Здоровые Силы Севастополя» ОД "Доброволец" - пополнение

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