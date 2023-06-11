В обстоятельствах ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором погибло 5 человек, разбирается Следком

Возбуждено уголовное дело.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева инициирована передача материалов о ДТП в Бахчисарайском районе из органов МВД в производство следователей Следственного комитета России с целью возбуждения уголовного дела и проведения полного и всестороннего расследования по обстоятельствам. Об этом ДТП, унесшем жизни 5 человек, в том числе 17-летнего юноши, — ЗДЕСЬ.

Установлено, что сегодня на автодороге «Береговое – Бахчисарай», в районе села Кочергино женщина за рулём «КIА» выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Dacia Logan MCV». В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель «КIА», мужчина, находившийся за рулем «Dacia» и две женщины-пассажира. Четверо несовершеннолетних пассажиров из «Dacia» были доставлены в республиканскую детскую больницу с различными травмами, где один из них скончался, — сообщили в Следкоме.

В связи с повышенным общественным резонансом Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Бахчисарайскому району Александру Мастяеву инициативно возбудить уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установление всех обстоятельств по происшествию находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В свою очередь прокуратура Бахчисарайского района передала в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации все материалы доследственной проверки.

С тегами: ДТП в Крыму