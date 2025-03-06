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Новости Республики
В одном из баров Севастополя приезжая из Краснодарского края устроила скандал. В итоге - встреча с росгвардейцами
иллюстрация: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В одном из баров Севастополя приезжая из Краснодарского края устроила скандал. «Встретилась» с росгвардейцами

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:04 06.03.2025

В Севастополе, сотрудники Управления вневедомственной охраны, задержали нетрезвую 36-летнюю жительницу Краснодарского края, которая устроила скандал и погром в питейном заведении.

Поздно ночью из охраняемого объекта, расположенного в Ленинском районе города, в подразделение Росгвардии поступила информация об антиобщественном поведении неизвестной гражданки с явными признаками алкогольного опьянения. К прибывшим правоохранителям обратился бармен заведения и рассказал, что одна из посетительниц выпивала, а после начала вести себя неадекватно. Женщина нецензурно выражалась, провоцировала конфликты и приставала к другим посетителям. На неоднократные замечания гостья города-героя не реагировала и бар покидать отказывалась. Когда бармен попросил даму успокоиться и вести себя достойно – она принялась оскорблять сотрудника заведения, пыталась затеять драку, а после, запустила в него переносным банковским терминалом для безналичного расчета, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства. 

Только прибывшие сотрудники Росгвардии смогли усмирить буйный нрав нетрезвой посетительницы.

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Правоохранители установили личность нарушительницы. Ею оказалась 36 летняя гостья города-героя, прибывшая из Краснодарского края. Кроме того выяснилось, что правонарушительница неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. Задержанная была доставлена в ОМВД России по Ленинскому району. По данному факту полиция проводит проверку.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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