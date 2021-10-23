В отпуск? В Евпаторию! В этом городе и в межсезонье интересно

Те, кто хоть раз побывал в Евпатории, соврать не дадут — это особый город Крымского полуострова, по той простой причине, что он вроде бы и курорт, но в рекреационный центр, «заточенный» исключительно на коммерцию, он так и не превратился. Другими словами: хотите в отпуск туда, где можно отдохнуть не только телом, но и душой — тогда вам точно в Евпаторию. Тем более, если собираетесь в путешествие в межсезонье. Тогда уж точно получите максимум впечатлений: море и пляжи не будут отвлекать от главного — увидите этот город изнутри таким, каким его знают и безусловно любят местные жители. Уж поверьте: здесь немало мест, которые однозначно стоит посетить. Можно самостоятельно, а можно заказав экскурсии в Евпатории. В таком случае, не только посмотрите на город, но и узнаете многие его тайны, которые он раскрывает далеко не всем. Гиды в этом деле помогут точно.

Кстати, особенность евпаторийских экскурсий ещё и в том, что благодаря гидам можно увидеть не только город днём, но и вечером, и даже ночью! А ночная Евпатория, уверяют бывалые, производит совершенно иное впечатление — ощущение, что сказка и волшебство рядом, присутствует очень явно.

Чем интересна Евпатория?

Евпатория старая…

Конечно же, в первую очередь своей судьбой. А как же иначе? Ведь первое упоминание об этом городе датируется 497 годом до н. э.! Потому знатоки настоятельно советуют начинать знакомство с Евпаторией со святынь народов, которые её создавали. А здесь, кстати, мирно существовали во все времена и здравствуют ныне многие национальности.

Какие знаковые городские достопримечательности свидетельствуют об этом? Свою историю Евпатория рассказывает через:



Текие дервишей;

Армянский храм;



Собор Святого Николая;

Ремесленную синагогу;

Мечеть Хан-Джами;

караимские кенасы.

Без преувеличения, крымская Евпатория — тот уникальный город, который одновременно живёт и в своём прошлом, и в настоящем. Особенно остро этот момент чувствуется, когда попадаешь в Малый Иерусалим — часть города, где буквально правит средневековый дух. А ещё эту территорию учёные умы определяют как «место наследия мира». И совершенно заслуженно: ведь на территории в 2 км соседствуют памятники и разных народов, и разных культур, и разных временных периодов.

Евпатория новая…

Что же касается Евпатории новой, то и здесь, говорят экскурсоводы, есть о чём говорить. И — да: если вы — любитель фотосессий, то местные локации, по мнению профессиональных фотографов, ни с какими другими сравнивать даже не стоит — поблекнут на фоне евпаторийских. В этом городе есть, чему удивляться, а значит есть чем удивлять других.

К слову об удивлении: о Евпатории очень многое могут рассказать… деревья. Конечно, услышать эту историю можно только при участии гидов, но уж поверьте — она стоит того, чтобы посетить Евпаторийский дендропарк.

А ещё Евпатория — это:

трамваи (ни в одном городе Крыма такого общественного транспорта нет);

дельфинарий и аквариум;

розовое солёное озеро Сасык-Сиваш (да — действительно! Очень розовое и очень солёное. С огромными звёздами на небосклоне, которые можно увидеть отправившись на ночную экскурсию);

музеи;

роскошная набережная.

И многое, многое другое…

Предупреждение здесь одно: засобираетесь в Евпаторию — рассчитывайте пробыть в городе хотя бы пару недель. И суть не всегда в достопримечательностях и в интереснейших экскурсионных маршрутах. Он влюбляет в себя с первого взгляда, так что расстаться быстро с ним вряд ли будет возможно.