В отремонтированном родильном доме №2 уже появились на свет 33 маленьких севастопольца. Сегодня из медучреждения выписали первых рожениц.

Роддом хорошо оборудован, в нем выполнен качественный ремонт, внутри уютно и тепло. Наши врачи делают большое дело. В роддоме сейчас находится 61 женщина, я думаю, что статистика эта будет расти, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина, который встретил мам и новорожденных и от имени главы города вручил им подарочные комплекты с самыми необходимыми в первое время вещами: подгузниками, одеждой, предметами ухода.

В Севастополе ежегодно появляется на свет около пяти тысяч детей. Мамам всех новорожденных вручают подарки по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

Также сегодня Валерия Толодская получила в подарок коляску. Ее малыш стал первым родившимся в стенах отремонтированного роддома.

Благодаря врачам, которые здесь работают, все прошло с легкостью. Меня поддерживали и акушерка, и врач, и когда нас перевели в отделение для новорожденных, мы тоже были окружены заботой и теплотой. Врачи и медсестры были постоянно рядом, мы очень благодарны и придем снова за девочкой, — поделилась Валерия Толодская.

Напомним, роддом №2 открыли после капитального ремонта 20 декабря. Это первый капремонт здания за 39 лет работы медучреждения.