В оздоровительном лагере «Дельфин» приняли детей из Донбасса  

Ребят из ЛНР и ДНР приветствовал первый вице-спикер крымского парламента.

В оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в селе Песчаное Бахчисарайского района открылась первая лагерная смена. Ее участники – 200 детей из Донбасса — Донецкой и Луганской народных республик.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс приветствовал ребят. Он напомнил, что дети из Донецкой и Луганской народных республик впервые приехали в Крым по приглашению Главы РК Сергея Аксёнова и Председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Власти Украины посылают детям Донбасса мины, снаряды, пули. В это время крымчане приглашают детей из Донецка и Луганска на отдых и оздоровление. Сегодня двести человек, дальше, убеждён, — гораздо больше. В этом разница между подлостью украинских политиков и тем, что Крым и Россия делают для детей из Донбасса, — сказал Ефим Фикс.

Парламентарий назвал символичным то, что открытие смены проходит в Международный день защиты детей.

В каждом из двенадцати отрядов смены отдыхают дети из трех республик: Крыма, ДНР и ЛНР. Уверен, что это единение и дружбу ребята пронесут сквозь года, навсегда оставив в памяти отдых под мирным небом, на берегу Черного моря в окружении замечательной крымской природы, — подчеркнул Ефим Фикс.

В свою очередь, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева пожелала ребятам «яркого, незабываемого отдыха, чтобы, вернувшись домой, воплотить всю свою энергию в добрые дела во благо страны». Она также поблагодарила руководство Республики Крым за «братскую помощь и поддержку, за то, что ребята из Донбасса, опаленные войной, смогли приехать в гостеприимный Крым».

Советник Главы ЛНР Марина Филиппова сказала:

Путевки в Крым стали настоящим подарком для ребят. Их разделили между всеми городами Луганской Народной Республики, на отдых поехали дети сотрудников сферы ЖКХ, что стало большой поддержкой для малообеспеченных семей ЛНР. Дружеская и партнерская помощь Республики Крым для нас очень важна.

В рамках торжественного открытия смены «Путешествие длиною в 21 день» прошли выступления детских коллективов и отряда вожатых, а также танцевальный флешмоб.